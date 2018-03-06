《經濟通通訊社兩會採訪組６日北京專電》國家發改委主任何立峰在人大發布會表示，中國
今年投資力度會加大，對經濟貢獻度達到三分之一，消費對經濟的拉動估計在６０％左右，計劃
通過新興行業、服務業保持高消費增長。
何立峰又預計，中國今年進出口將維持穩定增長。貿易將繼續為經濟貢獻８％－９％。他並
表示，今年ＧＤＰ目標是可以實現的。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》
06/03/2018 10:48
【兩會直擊】發改委何立峰：今年投資力度加大，ＧＤＰ目標可實現
《經濟通通訊社兩會採訪組６日北京專電》國家發改委主任何立峰在人大發布會表示，中國
今年投資力度會加大，對經濟貢獻度達到三分之一，消費對經濟的拉動估計在６０％左右，計劃
通過新興行業、服務業保持高消費增長。
何立峰又預計，中國今年進出口將維持穩定增長。貿易將繼續為經濟貢獻８％－９％。他並
表示，今年ＧＤＰ目標是可以實現的。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》
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