【兩會直擊】發改委何立峰：今年投資力度加大，ＧＤＰ目標可實現

《經濟通通訊社兩會採訪組６日北京專電》國家發改委主任何立峰在人大發布會表示，中國

今年投資力度會加大，對經濟貢獻度達到三分之一，消費對經濟的拉動估計在６０％左右，計劃

通過新興行業、服務業保持高消費增長。

何立峰又預計，中國今年進出口將維持穩定增長。貿易將繼續為經濟貢獻８％－９％。他並

表示，今年ＧＤＰ目標是可以實現的。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》

