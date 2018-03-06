  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/03/2018 12:45

《午市前瞻》港股反彈但美國貿易戰仍未平息，料阻力位３０７００

　
　　《經濟通通訊社６日專訊》美國眾議院議促請總統特朗普撤回徵收鋼鋁關稅的決定，為這場
貿易戰或有轉機，道指終結四連跌走勢，反彈３３６點報２４８７４點，標指及納指亦同造好。
恆指夜期成功收復三萬關口，升３４４點報３０２７０點，港股ＡＤＲ比例指數亦升５４２點報
３０４２９點。港股今早即隨外圍反彈，高開４９４點報３０３８０，重磅股全線反彈，騰訊
（００７００）一度漲３％，令恆指升幅一度擴大至６０６點高見３０４９２。午收前港股升幅
收窄，最終午升４１４點或１﹒３９％，報３０３００點，主板成交６０３﹒３２億。
　　國指升１６０點或１﹒３４％，報１２１５２點。滬指報３２６３點，升６點或０﹒２１％


＊重磅股發力回勇，油價造好三桶油齊升＊

　　重磅股昨日重創後反彈，騰訊今反彈，曾升３％高見４３７﹒８元，午收升２﹒８２％，報
４３７元；港交所（００３８８）升１﹒８８％，報２８２﹒４元；平保（０２３１８）獲麥格
理續評「優於大市」評級，目標價１１０元不變，升１﹒６１％，報８１﹒９元；友邦
（０１２９９）升２﹒２４％，報６３﹒９５元；匯控（００００５）漲０﹒４６％，報
７６﹒３元。
　　紐約４月期油升２﹒２％報６２﹒５７美元，帶動「三桶油」齊齊上漲，中海油
（００８８３）獲瑞信看好「跑贏大市」，維持目標至１５元，中海油終結三連跌兼三連陰，午
升４﹒４４％報１１﹒３元，為表現最佳藍籌。中石化（００３８６）同獲瑞信看好「跑贏大市
」維持目標價８元，升２﹒４５％，報６﹒２８元；中石油（００８５７）升２﹒８６％，報
５﹒３９元。

＊軍工股受追捧，消費股持續有買盤吸納＊

　　中航科工（０２３５７）獲中金推薦，基於中國軍費加速增長，股價高見５元重上２５０天
平均線（４﹒６６元），最終午收５﹒０２元升１２﹒５６％。中船防務（００３１７）午收升
５﹒７９％報１１﹒７元。
　　中國消費概念股續受追捧，旺旺（００１５１）升２﹒９４％，報６﹒３１元；吉利
（００１７５）升１﹒０３％，報２４﹒５元；蒙牛乳業（０２３１９）急漲４﹒０４％，報
２５﹒７５元。比亞迪宣布今年大部分純電動車補貼高於去年，升３﹒７１％報７４﹒０５元。
　　瑞聲（０２０１８）獲野村唱好，續予「買入」評級及目標價１６５元，午收升
２﹒０２％，報１５１﹒７元；舜宇（０２３８２）則獲續「中性」評級及目標價１１０元，升
０﹒７７％報１３０﹒９元。

＊曾永堅：留意兩會金融監管政策，消費股相對安全受資金追捧＊

調整後，今早反彈主要受美股造好所帶動，但料港股短期仍有調整波動，主要由於特朗普早前揚
言徵收鋼鋁關稅，即使有言論指這只是特朗普討價還價的戰略步署，但市場對於貿易戰會否升溫
的憂慮尚存，擔心情況有機會惡化。
　　此外，曾永堅指市場亦觀望兩會會否宣布更多有關金融體制監管政策，以及撥亂反正的行動
，有機打擊影子銀行活動，令資金出現回調。聯儲局３月加息勢作必行，歐洲政經方面亦有變化
，料在外圍及內患因素持續影響下，港股近日阻力位為２０天線水平（約３０７００點）。
　　近日消費股見炒作，曾永堅指在內地人均消費持續上行及政策影響波動機會較低的情況下，
場內資金普遍認為消費板塊相對安全，他看好有品牌支撐及受惠於消費升級政策的股份，相信互
聯網及大數據應用將有助推動部分股份上行。（ｇｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道06/03/2018
【電訊三雄】黃志陽：中移動估值吸引 侯低吸博上78元
生財有道06/03/2018
【電訊三雄】提速降價5G資本開支 植耀輝：中資電訊股前景黯淡
生財有道06/03/2018
【港匯波動】分析指港匯弱不足以令本港加快加息 最快下半年加P
生財有道06/03/2018
【港匯波動】銀行界：港匯弱因港美息差擴闊 最快年中見弱方保證
生財有道06/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－紫金】「北水」愛股受惠銅市金價佳 買定博炒業績
剖析天下06/03/2018
意大利大選或現懸峙國會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 3
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
小薯茶水間 NEW
【10大啜核金句】7月再開棟篤笑！黃子華論盡打工仔心聲 6
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
食多些還是食少些？4個關於蛋白質謬誤 4
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【心靈篇】給狗年犯太歲的人：一切都是最好的安排 2
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
政是有心 ． 余君雋
全民派錢好，撥錢規劃未來更好 7
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
巴菲特的智慧
我家私房菜 ． 韋太
【葷素組合】素鴨燜五花腩 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
「估市」何其艱難？！
走肉廚房 ． Cathy Lee
【清好腸胃，迎接新一年】碎蒡肉粟米粥 6
形象UP！ ． 藍婷
有時穿紅衣反而是「失禮」 4
論盡中港台 ． 岑逸飛
「損富補貧」的理財之道 4
足球俱樂部 ． 主教練
車路士內憂外困 曼城主場取三分 1
抵玩自助遊
$2200玩5日 兩個轆遊台中 踩入南投秘景 1
容我細說 ． 容海恩
為何要將電競納入體育項目？ 6
陶冬天下 ． 陶冬
鶴周期
玄來更精彩 ． 黃美雲
爆笑愛情微小說 1
第一桶金 ． 方元
定時定額給孩子零用錢，不好！
我做Marketing ． Michael & Derek
【細數5大偏門app】突圍而出還是名留青「屎」？ 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 207
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 3
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
有種生活 NEW
【情迷獅頭】為紮獅輟學、拆床！中佬高呼「不做最年輕紮作師」 5
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 9
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊