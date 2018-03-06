《午市前瞻》港股反彈但美國貿易戰仍未平息，料阻力位３０７００



《經濟通通訊社６日專訊》美國眾議院議促請總統特朗普撤回徵收鋼鋁關稅的決定，為這場

貿易戰或有轉機，道指終結四連跌走勢，反彈３３６點報２４８７４點，標指及納指亦同造好。

恆指夜期成功收復三萬關口，升３４４點報３０２７０點，港股ＡＤＲ比例指數亦升５４２點報

３０４２９點。港股今早即隨外圍反彈，高開４９４點報３０３８０，重磅股全線反彈，騰訊

（００７００）一度漲３％，令恆指升幅一度擴大至６０６點高見３０４９２。午收前港股升幅

收窄，最終午升４１４點或１﹒３９％，報３０３００點，主板成交６０３﹒３２億。

國指升１６０點或１﹒３４％，報１２１５２點。滬指報３２６３點，升６點或０﹒２１％

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＊重磅股發力回勇，油價造好三桶油齊升＊



重磅股昨日重創後反彈，騰訊今反彈，曾升３％高見４３７﹒８元，午收升２﹒８２％，報

４３７元；港交所（００３８８）升１﹒８８％，報２８２﹒４元；平保（０２３１８）獲麥格

理續評「優於大市」評級，目標價１１０元不變，升１﹒６１％，報８１﹒９元；友邦

（０１２９９）升２﹒２４％，報６３﹒９５元；匯控（００００５）漲０﹒４６％，報

７６﹒３元。

紐約４月期油升２﹒２％報６２﹒５７美元，帶動「三桶油」齊齊上漲，中海油

（００８８３）獲瑞信看好「跑贏大市」，維持目標至１５元，中海油終結三連跌兼三連陰，午

升４﹒４４％報１１﹒３元，為表現最佳藍籌。中石化（００３８６）同獲瑞信看好「跑贏大市

」維持目標價８元，升２﹒４５％，報６﹒２８元；中石油（００８５７）升２﹒８６％，報

５﹒３９元。



＊軍工股受追捧，消費股持續有買盤吸納＊



中航科工（０２３５７）獲中金推薦，基於中國軍費加速增長，股價高見５元重上２５０天

平均線（４﹒６６元），最終午收５﹒０２元升１２﹒５６％。中船防務（００３１７）午收升

５﹒７９％報１１﹒７元。

中國消費概念股續受追捧，旺旺（００１５１）升２﹒９４％，報６﹒３１元；吉利

（００１７５）升１﹒０３％，報２４﹒５元；蒙牛乳業（０２３１９）急漲４﹒０４％，報

２５﹒７５元。比亞迪宣布今年大部分純電動車補貼高於去年，升３﹒７１％報７４﹒０５元。

瑞聲（０２０１８）獲野村唱好，續予「買入」評級及目標價１６５元，午收升

２﹒０２％，報１５１﹒７元；舜宇（０２３８２）則獲續「中性」評級及目標價１１０元，升

０﹒７７％報１３０﹒９元。



＊曾永堅：留意兩會金融監管政策，消費股相對安全受資金追捧＊



調整後，今早反彈主要受美股造好所帶動，但料港股短期仍有調整波動，主要由於特朗普早前揚

言徵收鋼鋁關稅，即使有言論指這只是特朗普討價還價的戰略步署，但市場對於貿易戰會否升溫

的憂慮尚存，擔心情況有機會惡化。

此外，曾永堅指市場亦觀望兩會會否宣布更多有關金融體制監管政策，以及撥亂反正的行動

，有機打擊影子銀行活動，令資金出現回調。聯儲局３月加息勢作必行，歐洲政經方面亦有變化

，料在外圍及內患因素持續影響下，港股近日阻力位為２０天線水平（約３０７００點）。

近日消費股見炒作，曾永堅指在內地人均消費持續上行及政策影響波動機會較低的情況下，

場內資金普遍認為消費板塊相對安全，他看好有品牌支撐及受惠於消費升級政策的股份，相信互

聯網及大數據應用將有助推動部分股份上行。（ｇｌ）

