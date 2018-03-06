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06/03/2018 17:31

《美元走勢－羅明立》德國鬆口氣惟意大利風險持續，歐元存隱憂

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒２２　　　１０６﹒４６　　　１０６﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２３４９　　　１﹒２３６３　　　１﹒２３３４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８４５　　　１﹒３８６３　　　１﹒３８３５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３９５　　　０﹒９４０１　　　０﹒９３８５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３２４　　　７﹒８３３２　　　７﹒８３０３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《美元走勢》昨日（５日）美國總統特朗普表示，如加拿大與墨西哥同意北美自由貿易協定
ＮＺＦＴＡ中的現代化商討條款，便可能不用支付鋼鋁材的進口關稅。這消息為貿易戰的憂慮降
溫，美股結束多日的跌勢而回升，三大指數都上升超過１％。市場氣氛好轉，美元匯價亦有回升
，但反應及不上美股，美匯指數最高升至９０﹒２１，但上升動力不足，約在９０水平收市、美
元的小幅反彈，正顯示了美元的弱勢。由於貿易戰的憂慮並未消除，美元向下築底的情況或會持
續。
　
＊貿易戰憂慮稍降＊
　
　　德國成功組成聯合政府，結束近６個月的僵局，德國總理默克爾將會連任，展開第四屆的任
期。德國的政治風波得到解決，刺激歐元匯價上升。受德國的消息刺激，歐元美元持續向上，短
期內會挑戰１﹒２４。意大利大選的危機還在繼續，一如市場所料形成一個僵局。初步點票顯示
，反體制的五星運動及北方聯盟取得最高票，但仍沒有政黨可以贏得絕對多數，新政府的組成會
有很多變數。事件令意國國債上升，１０年期國債孳息率升至２﹒８７％，可見歐元其實是有隱
憂的。
　
＊油價見支持＊
　
　　美國能源署ＩＥＡ昨日發表報告，指美國原油產量會進一步上升，到２０２３年將升至
１２１０萬桶，較去年再增加２７０萬桶。但報告亦強調，需要增加投資，才可以避免２０２０
年後供應不足的情況。另外，有媒體報道，美國在荷馬州地區的油庫存大幅下降，亦為油價帶來
利好消息。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０６﹒３０　　　１０５﹒３０　　　１０６﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２３２０　　　１﹒２４２０　　　１﹒２２７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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