《美元走勢－羅明立》德國鬆口氣惟意大利風險持續，歐元存隱憂

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒２２ １０６﹒４６ １０６﹒１５

歐元╱美元 １﹒２３４９ １﹒２３６３ １﹒２３３４

英鎊╱美元 １﹒３８４５ １﹒３８６３ １﹒３８３５

美元╱瑞郎 ０﹒９３９５ ０﹒９４０１ ０﹒９３８５

美元╱港元 ７﹒８３２４ ７﹒８３３２ ７﹒８３０３

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《美元走勢》昨日（５日）美國總統特朗普表示，如加拿大與墨西哥同意北美自由貿易協定

ＮＺＦＴＡ中的現代化商討條款，便可能不用支付鋼鋁材的進口關稅。這消息為貿易戰的憂慮降

溫，美股結束多日的跌勢而回升，三大指數都上升超過１％。市場氣氛好轉，美元匯價亦有回升

，但反應及不上美股，美匯指數最高升至９０﹒２１，但上升動力不足，約在９０水平收市、美

元的小幅反彈，正顯示了美元的弱勢。由於貿易戰的憂慮並未消除，美元向下築底的情況或會持

續。



＊貿易戰憂慮稍降＊



德國成功組成聯合政府，結束近６個月的僵局，德國總理默克爾將會連任，展開第四屆的任

期。德國的政治風波得到解決，刺激歐元匯價上升。受德國的消息刺激，歐元美元持續向上，短

期內會挑戰１﹒２４。意大利大選的危機還在繼續，一如市場所料形成一個僵局。初步點票顯示

，反體制的五星運動及北方聯盟取得最高票，但仍沒有政黨可以贏得絕對多數，新政府的組成會

有很多變數。事件令意國國債上升，１０年期國債孳息率升至２﹒８７％，可見歐元其實是有隱

憂的。



＊油價見支持＊



美國能源署ＩＥＡ昨日發表報告，指美國原油產量會進一步上升，到２０２３年將升至

１２１０萬桶，較去年再增加２７０萬桶。但報告亦強調，需要增加投資，才可以避免２０２０

年後供應不足的情況。另外，有媒體報道，美國在荷馬州地區的油庫存大幅下降，亦為油價帶來

利好消息。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒３０ １０５﹒３０ １０６﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２３２０ １﹒２４２０ １﹒２２７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

