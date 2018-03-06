【港匯波動】銀行界：港匯弱因港美息差擴闊，最快年中見弱方保證

《經濟通通訊社記者陳佩珊６日報道》港匯近日持續跌穿７﹒８３水平，最新報

７﹒８３２４，最弱曾見７﹒８３３３，是２００５年金管局設雙邊兌換保證以來最弱。有銀行

界人士解釋，港匯轉弱主要是受港美息差擴闊所帶來的套息交易影響，最快要到６月份才有機會

觸及７﹒８５弱方兌換保證，而本港加息步伐不會因港匯轉弱而加快。



＊港元信心轉弱，加息前後均有炒作＊



上海商業銀行研究部主管林俊泓對本通訊社表示，近期市場對港元信心有轉弱跡象，以往港

匯在７﹒８３均有買盤支持反彈，但近一星期，港匯於７﹒８３水平反彈的力度減低，這主要是

由於市場人士考慮到港美息差的因素，一個月港美息差已由去年底的０﹒３厘，升至現時逾

０﹒９厘，因此持有美元的回報較高。

恆生銀行（０００１１）首席經濟師薛俊昇亦向《經濟通通訊社》表示，港美息差擴闊導致

市場人士拋售港元，港匯於過去兩至三年，均維持這個變化模式，即是每逢美國加息前後，市場

均會有炒作，導致港匯每次均會轉弱逾１００點子。



＊港美息差本月後將轉趨穩定，留意鮑威爾講話＊



不過，薛俊昇預期，港匯短期仍會於７﹒８３水平附近上落，若果４至５月份美國未有加息

，港美息差將轉趨穩定。直至６月份再度炒作美國加息，港匯才有機會轉弱至７﹒８５弱方兌換

保證。

美國聯儲局於本月份議息會議再度宣布加息的機會頗大，但林俊泓認為，美國加息之後，港

美息差未必會繼續擴闊，因現時息差已反映美國加息決定。反而，聯儲局新任主席鮑威爾的講話

才是關注重點。從鮑威爾上次出席聽證會的言論，是不希望市場形成美國今年加息４次的預期。

因此在本月的議息會議後，美元或會回軟。

林俊泓認為，港匯短期不會觸及７﹒８５水平，預期兩至三個月後，港美息差稍為收窄，屆

時港匯會轉強。現時市場認為貿易戰或令美國通脹升溫，但鋼材只佔美國入口一少部分，相信不

會對加息步伐帶來大影響。

