【港匯波動】分析指港匯弱不足以令本港加快加息，最快下半年加Ｐ

《經濟通通訊社記者陳佩珊６日報道》港美息差擴闊，套息交易拖低港匯，若果港美息差擴

闊至一厘以上水平，會否令本港加息步伐加快？恆生銀行（０００１１）首席經濟師薛俊昇向

《經濟通通訊社》表示，單是息差及港匯轉弱因素並不足以令本港加快加息，港匯需要持續處於

７﹒８５弱方兌換保證，加上銀行總結餘下跌，才會令港息向上。



＊下半年或加Ｐ，拆息或因季結上升＊



他表示，現時本港總結餘仍有１８００多億元，提供緩衝空間，令本港不急於加息。若果

７﹒８５弱方兌換保證達到，才會令金管局出手買港元，仍要待總結餘要跌至數百或數十億元時

，本港才會加息。他仍維持對本港加息時間的預測，相信最快要到下半年最優惠利率（Ｐ）少會

向上升。

他指，從現時本港樓價及股市走勢觀察，樓價未有出現大變化，而港股仍跑贏歐美股市，未

見本港有大規模資金流走。

至於港元拆息方面，本港一個月拆息回跌，據財資市場公會數據，一個月港元拆息報

０﹒６８４６厘，較昨日的０﹒７１厘回落。薛俊昇表示，隨著美國本月加息，屆時港元６個月

及１２個月拆息或跟隨美元向上。但短息方面，主要受港元資金結餘影響，不過本月底為季結，

不排除屆時港元拆息或會稍微向上，但季結因素過後即會回落。

