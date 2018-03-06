《再戰明天》澳洲公布第四季經濟增長，聯儲局理事布雷納德講話

《經濟通通訊社６日專訊》明早，澳洲公布第四季經濟增長，美國聯儲理事布雷納德發表講

話。



＊美聯儲理事布雷納德發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，英倫銀行首席經濟學家及貨幣政策委

員會委員霍爾丹發表演講。明早５：３５ａｍ，澳洲央行總裁洛威發表講話。

５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。

明早８：００ａｍ，美聯儲理事布雷納德就「經濟和貨幣政策前景」發表講話。

９：３０ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗在劍橋能源周活動前參加問答環節。

明午３：００ｐｍ，馬來西亞央行利率決議。



＊澳洲公布第四季經濟增長＊



在數據方面，明早５：３０ａｍ，澳洲公布２月ＡｉＧ營建業表現指數。８：３０ａｍ，澳

洲公布第四季國內生產總值（經季節調整）季率，料由０﹒６％降至０﹒５％；年率料由

２﹒８％下滑至２﹒５％。



＊法國和台灣公布貿易數據＊



明午１：００ｐｍ，日本公布１月領先指標，料由１０７﹒４降至１０６﹒５；同時指標料

由１２０﹒２降至１１５﹒３。１：３０ｐｍ，澳洲公布２月外匯儲備。

３：４５ｐｍ，法國公布１月貿易收支，料貿赤由３４﹒７億歐元擴大至４４﹒５億歐元。

４：００ｐｍ，瑞士公布２月外匯儲備，料由７３１４億瑞郎增加至７３５０億瑞郎。

同時，台灣公布２月消費者物價指數，年率料由０﹒８８％升上２％。台灣２月貿易盈餘料

由２４﹒２億美元擴大至３７億美元；進口年率料由２３﹒３％降至４﹒９％；年率料由

１５﹒３％降至３﹒７％。

４：３０ｐｍ，英國公布２月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由２﹒２％降至

１﹒６％；月率料由下滑０﹒６％升上０﹒４％。



＊五礦資源派業績＊



在本港，明日五礦資源（０１２０８）和利亞零售（００８３１）公布全年業績。（ｈｏ）

