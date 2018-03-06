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即市新聞

06/03/2018 17:11

《小傳日記》ＱＱ夠強硬，魚缸急急彈！

　　《小傳日記》魚缸噚日（５日）瀉近七百點之後，孖屐又似乎冷靜咗落嚟。花旗國眾議院議
員促請總統特朗普撤返徵收鋼鋁關稅嘅決定，投資者認為貿易戰可能見轉機，所以道指終結四連
跌走勢，反彈３３６點報２４８７４點，標指及納指亦同樣走高。好彩外圍升一升，加上魚缸夜
期成功收復三萬關口，令到香江呢邊今日都畀咗缸友一粒定心丸。魚缸一朝早即隨外圍彈起
４９４點報３０３８０，ＱＱ（００７００）、ＡＩＡ（０１２９９）造好，好快升幅擴大至
６０６點高見３０４９２點，不過早上升幅一度大大收窄得返２４３點低見３０１２９點，唔通
咁反彈力咁快無。好彩午後好友部署大力反攻，其中ＱＱ更上返４４０銀樓上，由低位４３０銀
升十幾銀上到最高４４４銀，加上消費股旺旺（００１５１）、蒙牛（０２３１９）等升逾４巴
仙，令魚缸個勢又返來，最終全日收報３０５１０點，跳起６２４點或２巴仙。主板成交
１１６４億銀減少近２巴仙。
　　國貨行前３１９點或近３巴仙，報１２３１１點。滬指報３２８９點，升３２點或１巴仙。

＊石油需求勁三桶油又升，晶片前景好中芯續炒高＊
　
　　由於預期石油需求增長強勁，而且預料未來幾年油組（ＯＰＥＣ）產量增速可能明顯放緩，
油價上升，布蘭特５月期油漲近２巴仙，報６５﹒５４美金。美國４月期油升１﹒３２美金或逾
２巴仙，報６２﹒５７美金。消息令三桶油成為今日推郁魚缸嘅火車頭，中海油（００８８３）
、祖國石油（００８５７）同神州石化（００３８６）分別有２巴仙至４巴仙升幅，分別報
１１﹒２６銀、５﹒３８銀及６﹒２５銀。做煤生意嘅秦發（００８６６）發盈喜，價升７１巴
仙，報０﹒５９銀成為今日升幅王！街坊恆鼎（０１３９３）亦有逾２３巴仙進帳，報
０﹒２５５銀。
　　全球晶片１月銷售破紀錄，連續１８個月增長，帶動Ａ場晶片相關股漲起晒，香江呢邊嘅代
表中芯（００９８１）、ＡＳＭ（００５２２）亦都唔執輸，兩者分別飆前逾４巴仙同近１巴仙
，報１０﹒８６銀、１１６﹒５銀。而華虹（０１３４７）更有超過８巴仙進帳，報１５﹒８銀
，恭喜！

＊中移無力彈低吸冇錢賺，５Ｇ股落鑊缸友有斬獲＊

　　噚日兩會期間，國務院總理李克強話要將流動上網數據費用喺今年以內降至少三成，仲話要
取消漫遊數據費用，搞到神州電訊三雄噚日應聲大插。不過，今日魚缸強勢反彈下，而瑞信仲出
嚟唱好話，減費政策對佢地唔會太大影響，呢三位電訊佬有返Ｄ表現，一哥中移動
（００９４１）噚日創咗超過三年半新低後，今朝一度強勢彈起近兩巴仙，但原來只係過眼雲煙
，升勢好快就縮到唔夠１巴仙並維持到最後埋單，收報７０﹒７銀。
　　相反，中聯通（００７６２）噚日急插近６巴仙後，今日反彈近２巴仙，跑贏所有街坊，報
９﹒５３銀。中電信（００７２８）今日都最多彈起超過２巴仙，但就有唔少缸友喺高位食胡散
水，最後埋單只係升咗超過１巴仙，報３﹒４銀。
　　不過，５Ｇ概念股表現就較為省鏡，皆因李克強話要加大高速網速覆蓋，中興通訊
（００７６３）跳起超過６巴仙，報２８﹒４５銀。長飛光纖（０６８６９）都一樣升咗超過６
巴仙，報３２﹒３５銀。

＊融創發盈喜當然最歡喜，補貼有得升比亞迪高興＊

　　近日神州磚頭表現普遍都跑輸大市，好彩之後都跟住魚缸個升勢衝前返些少。雖然阿爺話樓
唔係用嚟炒，要建立長效機制，但萬科（０２２０２）因為之前首兩個月嘅銷售額增兩成太犀利
，今日仍然踢高逾１巴仙，報３５﹒１銀；恆大（０３３３３）都跳起逾３巴仙，報２２﹒６５
銀。
　　融創（０１９１８）今日算比較突出，全因為發咗個盈喜，預計舊年全年多賺超過２﹒４倍
，加上２月嘅合同銷售額按年增加咗逾８８巴仙，埋單跳起近６巴仙，報２９﹒５５銀，距離收
復１０天線又行近一步。
　　砵砵車方面，比亞迪（０１２１１）自己透露，喺經過阿爺業新能源砵砵車補貼調整後，今
年大部分純電動車拎嘅補貼都會高過舊年咁話喎，刺激股價飛起近６巴仙，報７５﹒５銀。街坊
北汽（０１９５８）都好勁揪，埋單跳起咗近６巴仙。吉利（００１７５）獲元大證券唱好，飛
起近１巴仙，報２４﹒４５銀。

＊阿爺增軍費軍工佬肥仔，中金畀個好中航科工ＧＯ＊

　　祖國財政部噚日提交嘅預算報告，提出增加今年國防預算超過８巴仙，高達１﹒１萬億人仔
，阿爺今次真係完全唔手軟，一眾軍工佬聽到都夠哂Ｈａｐｐｙ喇。都不特止呀，中金指軍費增
幅係五年嚟首次回升，並預計２０１９年至２０２０年都有得進一步加速，並且推薦咗１１隻相
關股份。當中嘅Ｈ股代表中航科工（０２３５７）今日就勁喇，彈起１３巴仙，報５﹒０６銀，
仲突破埋２５０天線（４﹒６５９銀），好多缸友都即刻衝過去掃貨。
　　中航工業（００２３２）都好叻仔嫁，跳高近９巴仙，報０﹒４２５銀，收復返廿天線
（０﹒４０７銀），勁！中船防務（００３１７）都升５個巴仙，收１１﹒６２銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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