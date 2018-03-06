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即市新聞

06/03/2018 10:01

《投資卓見－曾劭科》從廣泛角度分析企業增長

　　《投資卓見》本欄筆者引述美盛集團旗下附屬公司凱利投資兩位董事總經理、投資組合經理
Ｍａｒｇａｒｅｔ　Ｖｉｔｒａｎｏ和Ｅｖａｎ　Ｂａｕｍａｎ的文章如下：
　　增長的定義應較為廣闊，並非單純限於收益的增長。增長可意味公司邊際利潤的擴張，也可
以是周期性復甦。因此應採取一個廣闊的觀點有助物色未被市場發掘的明日之星，在長線達致卓
越的表現。
　　採取貫轍一致的策略，從長線業務持有人的角度分析持倉和有潛力的企業－致力在長線締造
和達致可持續增長，並接受這可能意味著有時須經歷短期的考驗。我們應買入具潛力的企業，而
非跟隨市場入市。過往，我們稱之為「不受指標限制」，但我認為「主動投資比率偏高」更為貼
切。或許有時落後於大市，但這正是致力表現優於大市所需付出的代價。　
　　從業務模式而言，能賺取高回報、持續獲取大量現金流，以及具長期利好因素支持的公司是
最有潛力，原因是考慮持有一家公司為期多年時，往往難以預測其收益增長率。然而，若一家公
司可受惠於長期利好因素，例如新興市場的中產階層日增，或互聯網在人們生活的應用日益廣泛
，則有助增強我們對一家公司未來多年能達致高於平均增長的信心。此外，業務有保障的公司亦
有助確保企業盈利的可持續性。至於卓越的管理團隊方面，我們發現當管理團隊訂立明確清晰的
策略，僱員通常清楚瞭解如何才能配合企業的發展重點。在金融危機後，大部分大型公司的資金
充裕，但擅於利用自由現金流來締造長線增長的企業才值得被留意。
　　某行業持偏高和偏低比重，或相對的風險水平並不構成重大問題，反而應專注物色那些已作
好部署、營運良好、具長線增長潛力，以及管理團隊在資本配置方面訓練有素的企業。我們應採
取質素主導、高度集中和確信度高的策略，並關注估值因素，而且一般在分析估值方面投入較多
時間。我們主要聚焦於健康護理、媒體、科技和能源業，但並不代表我們忽略其他行業的股票。
雖然現時大市處於或接近歷史高位，我們的多個目標領域，包括健康護理、能源和媒體普遍仍未
出現擁擠情況，而且估值也被低估。我們認為這是由於資金流動－即投資者摒棄整個行業以追捧
當前造好的股票，由於投資者為抵銷稅款而沽售表現欠佳的股票，這股動力在第四季更為顯著－
以及基本因素所致。能源方面，資金流入相當利淡，並在新稅改法例通過前受到沽售。然而，該
行業的基本因素普遍向好。媒體方面，市場上出現不少錯誤定價的情況。當然也有估值過高的企
業。事實上，部分股票在去年大幅上升。就稅改法例而言，健康護理業在海外持有大量資金，現
時可能將盈利遣返美國，有助推動企業資本開支、增加派息及回購活動。
　　今年上半年，國內生產總值增長可望繼續向上，而消費開支將會成為重要的一環。我們密切
注視石油和燃氣價格，及其在本年可能對消費市場帶來的影響。雖然我們的經濟展望較一年前樂
觀，但仍關注特朗普政府推動其他財政政策面對的風險，以及現時部分大型股的估值水平偏高。
在這情況下，我們宜採取分散投資和機動靈活的策略，挑選和持有優質的增長型企業。
《美盛環球資產管理中國及香港零售業務主管　曾劭科》

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