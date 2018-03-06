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即市新聞

06/03/2018 10:00

《匯海澤言－葉澤恆》貿易戰升溫利避險貨幣，首選美元及日圓

　　《匯海澤言》市場突然由債息問題，轉向貿易戰，主要是由於特朗普宣布向所有進口鋼鐵及
鋁材分別徵收２５％及１０％的關稅。結果，引發全球各國的反抗。由於目前貿易情況不明朗，
故估計投資者的入市氣氛相對審慎，而且市場的焦點已經不再是債息身上。在目前避險氣氛較濃
厚下，資金將流向避險資產，而美元及日圓均屬其中。預料美匯指數短期在８９至９１水平上落
，但要留意本周公布的消費物價指數及２月份就業數據，看會否對美國經濟帶來啟示。

＊美元兌日圓強勢或持續＊

　　至於日圓方面，除了受惠於市場避險因素外，亦要留意日本央行的貨幣政策方向開始作出改
變。央行上周五便表示，考慮當通脹回升至央行２％目標左右，便開始收緊貨幣政策，估計央行
是為停止量寬作準備。基於以上兩大原因，故估計日圓匯價短期仍可能維持強勢。若美元兌日圓
跌穿１０５水平，後市或見１０２至１０３水平。但要留意一旦日本經濟復甦受到傷害，令日本
央行需要維持寬鬆貨幣政策，美元兌日圓到時可能出現一個較大的反彈。

＊五星運動得票率最高，危害意大利及歐元區穩定性＊

　　雖然受到左派及中間偏右聯盟的攻擊，但以支持脫歐為主的五星運動，於周末舉行的意大利
大選中，獲得超過三成選票。以單一政黨計，是獲得票數最多的政黨。但由於沒有任何一個政黨
獲四成票數支持，故意大利即時出現懸峙國會的情況。這可能損害投資早對意大利的信心。另外
，即使中間偏右的政治聯盟可以拉攏其他偏右政黨組成聯合政府，但預料下屆政府將採取較高壓
手段打擊非法移民，可能危害意大利當地及歐元區的政治穩定性。料歐元兌美元仍可能受壓，料
在１﹒２１至１﹒２３５水平上落。料歐洲央行本周議息，將維持目前貨幣政策不變。

＊料英鎊兌美元或下試１﹒３５水平＊

　　英國首相文翠珊發表了英國政府第六份脫歐之路的通報，亦是最後一份講話。未來需要按照
五大原則作談判：互惠及相互綑綁的承諾，以公平及開放的競爭；必需有完全獨立的仲裁機制；
有持續及恆常的對話；維持雙方人民的聯繫及就數據保護達成協議。但由於預料反脫歐的勢力強
，故估計文翠珊政府能否順利通過議案，成為疑問。料英鎊兌美元或下試１﹒３５水平。
《康證投資研究部環球市場高級分析員　葉澤恆》

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