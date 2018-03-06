中資金融股發力，港股收３０５１０漲６２４點，成交１１６５億

《經濟通通訊社６日專訊》道指終止四連跌走勢，反彈３３６點報２４８７４點。港股夜期

成功收復三萬點關口，收報３０２７０點，高水３８４點。港股今早隨外圍走高，漲４９４點報

３０３８０，騰訊（００７００）抽升、「三桶油」齊齊走高，午後加上多隻中資金融股發力之

下，刺激港股一度漲至７３３點高見３０６２０點，港股最終收３０５１０，升６２４點或

２﹒０９％，收復１００天線（約３００１６點）。主板成交

１１６４﹒５０億元，較前交易日少約２％。

國指漲３１９點或２﹒６７％，報１２３１１點。滬指報３２８９，升３２點或１％



＊騰訊反彈超過３％，「三桶油」走高＊



重磅股昨日重創後今日反彈，港交所（００３８８）升２﹒０９％，報２８３元；騰訊升

３﹒２％，報４３８﹒６元，盤中高見４４４元；友邦（０１２９９）升３﹒２％，報

６４﹒５５元。中移動（００９４１）升０﹒５７％報７０﹒７元。聯通（００７６２）回升１

﹒８２％收９﹒５３元。

紐約４月期油升２﹒２％報６２﹒５７美元，帶動「三桶油」齊齊上漲，中石化

（００３８６）上升１﹒９６％，報６﹒２５元；中石油（００８５７）升２﹒６７％，報

５﹒３８元；中海油（００８８３）急升４﹒０７％，報１１﹒２６元。

內房股個別發展，中海外（００６８８）無升跌，報２７﹒６元；潤地（０１１０９）升

１﹒８３％，報２７﹒８元；萬科（０２２０２）揚１﹒１５％，報３５﹒１元；融創

（０１９１８）發盈喜急升５﹒５４％報２９﹒５５元；恆大（０３３３３）升３﹒４３％收

２２﹒６５元；碧桂園（０２００７）急漲３﹒７７％收報１４﹒３元。

恆生（０００１１）逆市跌０﹒４９％收１８４﹒１；東亞（０００２３）跌０﹒５９％，

報３３﹒６元，為全日表現最差藍籌股；旺旺（００１５１）抽高４﹒４％，報６﹒４元，為全

日升幅最大恆指股。



＊野村唱好瑞聲收高，吉利獲券商籲買＊



瑞聲（０２０１８）獲野村唱好，續予「買入」評級，目標價１６５元不變，收漲

２﹒８９％，報１５３元；舜宇（０２３８２）則獲野村續評「中性」評級，目標價１１０元不

變，收升１﹒５４％，報１３１﹒９元。

九置（０１９９７）獲野村續予「買入」評級，全日升２﹒１１％，報５３﹒１５元；九倉

（００００４）揚２﹒９７％，報２９﹒４５元。

汽車股方面，吉利（００１７５）獲元大證券唱好，續評「買入」評級，目標價３８﹒５元

不變，全日升０﹒８２％，報２４﹒４５元；比亞迪（０１２１１）今年大部分純電動車補貼高

於去年，全日升５﹒７４％，報７５﹒５元。

中國秦發（００８６６）發盈喜，股價急升７１﹒０１％收０﹒５９元，為升幅最大個股；

中國地能（０８１２８）上日急升逾五成，今日回吐跌１６﹒６７％報０﹒１６元，為今日跌幅

最大個股。（ｇｖ）

