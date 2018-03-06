《股金豐采－涂國彬》投資者敏感，資產波幅大

《股金豐采》當下市場的一個重要關鍵詞就是波動性。２月初，在強勁數據帶動通脹上漲和

加息提速的預期下，股債雙殺，打破了市場以往的平靜。恐慌指數ＶＩＸ不再是簡單地圍繞１０

水平上落，而是在２月初高見５０﹒３。１０年期美債收益率打破了其下行通道。股市也一改從

去年來的強勁升勢，普遍展開調整。



＊圍繞通脹加息擔憂增＊



市場好不容易從２月初的巨震中回氣，風險資產超跌後反彈，美股更是收復了大部分跌幅。

然而在美聯儲新任主席鮑威爾偏鷹派的影響下，避險情緒再度升溫，當日ＶＩＸ便急升

１７﹒６６％，美元突破阻礙其已久的９０水平，美股回吐升幅，商品下跌。

在鮑威爾於第二次證詞後淡化鷹派色彩，平息投資者擔憂後，特朗普又來打亂市場腳步，一

輪對貿易戰的恐慌上升。股市受壓，美元轉弱，油銅下挫，而黃金作為避險資產獲得一定支持。

而本周一晚，這樣的擔憂減弱，市場情緒改善，由隔夜美股的反彈，帶動了今日亞洲股市的高開

高走。



＊大波動將是常態＊



不難看出，當前的市場相當敏感和脆弱。雖然意大利大選出現了懸浮議會，不利歐洲政局穩

定，但市場並沒有受到太大影響。眼下還是對貨幣政策和通脹壓力更加關注。

的確，各國的經濟從金融海嘯後都有了不同程度的恢復，美國作為領頭羊更是走在加息的前

端，目前投資者正在試圖更加了解新人主席鮑威爾的行事作風，以期從中獲得指引。

而其他央行，在經濟數據背書下，以有望比預期更快的加入到收緊的行列中。通脹和利率上

行的擔憂，使得各類資產在新的一年波幅極大，這樣的現象仍將延續。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

