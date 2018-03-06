《經濟通通訊社兩會採訪組６日專訊》於百度、騰訊（００７００）等「獨角獸」回歸Ａ股
的問題，中證監副主席姜洋回應指：「你這個問題很尖端，我們只負責把路修好，願不願意開車
是市場的事。」
姜洋強調，中證監的任務就是修路，對於修路的時間表，他稱：「要看修甚麼樣的路，修土
路快得很，我們就按照政府工作報告抓緊修路。」（ｂｉ）
06/03/2018 11:52
【兩會直擊】姜洋妙答獨角獸回Ａ：證監負責修路，開車是市場的事
《經濟通通訊社兩會採訪組６日專訊》於百度、騰訊（００７００）等「獨角獸」回歸Ａ股
的問題，中證監副主席姜洋回應指：「你這個問題很尖端，我們只負責把路修好，願不願意開車
是市場的事。」
姜洋強調，中證監的任務就是修路，對於修路的時間表，他稱：「要看修甚麼樣的路，修土
路快得很，我們就按照政府工作報告抓緊修路。」（ｂｉ）
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