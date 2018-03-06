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即市新聞

06/03/2018 17:32

《匯市縱橫－蕭啟洪》東風不與周郎便，銅雀春深鎖二喬

　　《匯市縱橫》１９１８年，一百年前的今日，人類進行了歷史上第一次的世界大戰。是次戰
爭破壞了２０世紀初的全球化及自由貿易，更打開了貿易保護主義
（Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｉｓｍ）的潘朵拉盒子；直到二戰後以美國為首的超級大國，成立了關
稅暨貿易總協定（ＧＡＴＴ），即世貿組織（ＷＴＯ）的前身，才漸漸重建現今的自由貿易體系

　　２０１８年，一百年後的今日，花旗大國總統特朗普宣布由３月５日起，對入口鋼鐵及鋁材
分別額外徵收２５％及１０％關稅，更表明打貿易戰是好事。特朗普推翻老祖宗戰後所奉行之自
由貿易，現時戰雲密布，貿易戰烽煙四起，形勢之複雜，值得投資者留意。
　
＊狂人總統亂出槍，眾多盟友也遭殃＊
　
　　中央財經領導小組辦公室主任劉鶴早前訪美，向美方表達出善意，特朗普卻在此敏感時刻宣
布貿易戰。美國去年引用「３０１條款」，調查中國是否侵害美國的智識產權。今年１月份，美
國計劃對進口太陽能產品及洗衣機，分別徵收３０％及５０％的關稅，而中國正是全球最大的太
陽能產品出口大國。
　　美方以維護國家安全名義的貿易戰，明顯是項莊舞劍，意在沛公，劍指中方。可是，狂人總
統打出貿易戰第一槍，卻令盟友成為首當其衝的受害者。美國商務部數據顯示，今年１月進口鋼
材金額排名，首３位的來源地分別是美國盟友加拿大、歐盟、韓國，中國只排第八。
　
＊為求連任贏掌聲，賠了夫人又折兵＊
　
　　美國去年對外貨品貿易逆差達８１００億美元，中美之間的逆差有３７５２億美元，難怪狂
人總統不斷以責難中國為目標。同一時間，特朗普已經委任了競選經理為２０２０年連任作準備
，成為史上最早為連任作準備的總統；美國中期選舉亦將在１１月舉行，打貿易戰的口號正好為
選舉拉票。可是，美方發動貿易戰，或會是「賠了夫人又折兵」。過去３０多年間，中美的貿易
順差總額達４萬多億美元，而中方每年都把大量對美國順差購買美債，間接增加了美債的需求，
更使美國大眾可享受到價廉物美的中國貨物。若雙方爆發貿易戰，中方減少購買美債，債息急升
，對美國的經濟衝擊實不容低估。
　　中國外交部表示中方不希望打貿易戰，但也作好了準備，歐盟表示更會對美方作出反擊。筆
者此刻想起唐代詩人杜牧《赤壁》的詩句，「東風不與周郎便，銅雀春深鎖二喬」，意指假如赤
壁之戰沒有東風幫助周瑜，東吳喬公的兩個女兒便會被曹操鎖在銅雀台上，亦即劉備與孫權之聯
軍敗給曹操。若貿易戰開打，參考三國之智慧，與其硬碰，倒不如借東風。
　
＊本周策略＊
　
歐元：本周建議候高於１﹒２４５０沽出歐元兌美元，目標１﹒２２００，止蝕１﹒２６００。

澳元：本周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元，目標０﹒７８５０，止蝕０﹒７５００。
　
《永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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