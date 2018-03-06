《匯市縱橫－蕭啟洪》東風不與周郎便，銅雀春深鎖二喬

《匯市縱橫》１９１８年，一百年前的今日，人類進行了歷史上第一次的世界大戰。是次戰

爭破壞了２０世紀初的全球化及自由貿易，更打開了貿易保護主義

（Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｉｓｍ）的潘朵拉盒子；直到二戰後以美國為首的超級大國，成立了關

稅暨貿易總協定（ＧＡＴＴ），即世貿組織（ＷＴＯ）的前身，才漸漸重建現今的自由貿易體系

。

２０１８年，一百年後的今日，花旗大國總統特朗普宣布由３月５日起，對入口鋼鐵及鋁材

分別額外徵收２５％及１０％關稅，更表明打貿易戰是好事。特朗普推翻老祖宗戰後所奉行之自

由貿易，現時戰雲密布，貿易戰烽煙四起，形勢之複雜，值得投資者留意。



＊狂人總統亂出槍，眾多盟友也遭殃＊



中央財經領導小組辦公室主任劉鶴早前訪美，向美方表達出善意，特朗普卻在此敏感時刻宣

布貿易戰。美國去年引用「３０１條款」，調查中國是否侵害美國的智識產權。今年１月份，美

國計劃對進口太陽能產品及洗衣機，分別徵收３０％及５０％的關稅，而中國正是全球最大的太

陽能產品出口大國。

美方以維護國家安全名義的貿易戰，明顯是項莊舞劍，意在沛公，劍指中方。可是，狂人總

統打出貿易戰第一槍，卻令盟友成為首當其衝的受害者。美國商務部數據顯示，今年１月進口鋼

材金額排名，首３位的來源地分別是美國盟友加拿大、歐盟、韓國，中國只排第八。



＊為求連任贏掌聲，賠了夫人又折兵＊



美國去年對外貨品貿易逆差達８１００億美元，中美之間的逆差有３７５２億美元，難怪狂

人總統不斷以責難中國為目標。同一時間，特朗普已經委任了競選經理為２０２０年連任作準備

，成為史上最早為連任作準備的總統；美國中期選舉亦將在１１月舉行，打貿易戰的口號正好為

選舉拉票。可是，美方發動貿易戰，或會是「賠了夫人又折兵」。過去３０多年間，中美的貿易

順差總額達４萬多億美元，而中方每年都把大量對美國順差購買美債，間接增加了美債的需求，

更使美國大眾可享受到價廉物美的中國貨物。若雙方爆發貿易戰，中方減少購買美債，債息急升

，對美國的經濟衝擊實不容低估。

中國外交部表示中方不希望打貿易戰，但也作好了準備，歐盟表示更會對美方作出反擊。筆

者此刻想起唐代詩人杜牧《赤壁》的詩句，「東風不與周郎便，銅雀春深鎖二喬」，意指假如赤

壁之戰沒有東風幫助周瑜，東吳喬公的兩個女兒便會被曹操鎖在銅雀台上，亦即劉備與孫權之聯

軍敗給曹操。若貿易戰開打，參考三國之智慧，與其硬碰，倒不如借東風。



＊本周策略＊



歐元：本周建議候高於１﹒２４５０沽出歐元兌美元，目標１﹒２２００，止蝕１﹒２６００。



澳元：本周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元，目標０﹒７８５０，止蝕０﹒７５００。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

