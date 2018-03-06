《股壇解碼－戴名》美貿易保護歐亞出口岌岌可危，必瘦站不宜沾手

《股壇解碼》美國總統特朗普在宣布對進口的鋼鐵和鋁材實施徵收重稅不久，再宣布下一步

將針對從歐盟國家進口的汽車開徵重稅，歐盟迅速表態強烈反對，加上之前的鋼鐵和鋁材關稅，

歐盟和中國不約而同地發聲明要對美國進行報復性的貿易關稅。貿易戰已經展開，雖然很多人覺

得美國可能會是輸的一方，但相信最終得益者仍是美國。

我們看看Ｇ２０會議後與會國家的聲明，已經隱約感受到保護主義在抬頭，他們認同全球化

是好的，但帶給他們很多國民的生活水平和競爭力倒退；認同自由貿易的好處，但強調不代表公

平貿易。言下之意，就是市場只會在不對等的條件下開放，也就是貿易戰的開始。如今歐盟各國

和中國都先後指責美國發起貿易戰，讓人有失了先機而惱羞成怒的感覺。在看看在美國前總統奧

巴馬任期內，美國的ＧＤＰ增長了３０％，但付出的代價是美國聯邦政府債務幾乎增加了一倍，

美聯儲的資產負債規模從不到１萬億到了４﹒５萬億美元，暴增了３﹒５倍，在這種財務失衡的

情況下，特朗普的貿易保護主義對美國的本土經濟未嘗不是好事。在進口價格走高後，本土企業

必將有所受惠，唯一要小心是進口成本的增加會否帶來通脹。



＊默克爾時勢造英雄，冷手執個熱煎堆＊



德國在過去幾個月政局處於不穩狀態，總理默克爾一直未能籌組好聯合政府，在過度期的看

守政府帶領下，德國本身以至整個歐盟都有點群龍無首的感覺，而特朗普正好趁這空隙乘虛而入

，發起貿易戰搶得了先機。如果德國在未來幾個月內再籌組不成聯合政府，默克爾和她的政黨將

要面對再次大選的危機，而德國社民黨的投票為聯合政府的組建帶來了新突破，當中或多或少也

和美國的貿易保護主義有關，默克爾可說是冷手執個熱煎堆，沒有美國在貿易上的步步進逼，社

民黨的選民可能也不會這麼傾向盡快籌組新的聯合政府，正好印證了時勢造英雄這句話。



＊內地或加大去槓桿，留意流動性風險＊



中國所有的理財產品（包括由銀行發行），從今年起將不再存在保收益和回購保本的剛性兌

付，監管機構原意是讓投資者好好意識到投資有風險，免卻了投資者在產品產生兌付問題後就聚

眾維權鬧事，也讓金融機構不能再利用保收益和回購保本這些賣點來發行或推介產品，但最終結

果可能是好心做壞事。很多參與投資這些理財產品的人士，都是抱有僥倖的心態，幻想著政府在

真的出現問題時不會坐視不理，但他們好像忽略了這兩年中央是決心在金融領域去槓桿，在收緊

了官方渠道（銀行）的資金出口後，下一步自然就是收緊第三方平台的資金來源，避免大量資金

從第三方平台流入市場造成經濟泡沫，既然官方決心要去泡沫，自然也會容忍在可控的情況下出

現有限度的違約事件。投資者奢望能有例外可能使極其渺茫，反而在政策監管以外，官方機構亦

應該同時普及投資者教育，讓散戶的風險認知水平才是主要的。消息稱中信銀行（００９９８）

（滬：６０１９９８）已經暫停了北京地區超過２００萬元人幣的個人住房抵押貸業務，當中除

了暫停新增業務之後，那些已批核但還沒有放款的按揭貸款也包括在內。北京地區其他多家銀行

亦同時出現再次上調首套住房貸款利率的情況，利率上調幅度分別在基準利率上浮１５％至

３０％之間，相信央行是希望透過上浮借貸利率來控制炒房的資金成本，下一步應該是採取不對

稱的加息策略來進一步將市場資金引導回銀行體系。官方對今年的經濟增長目標為６﹒５％（去

年為６﹒９％），相信今年去槓桿和收緊資金的力度會比去年大，投資者要小心相關的流動性風

險。



＊跌市牛證街貨量減少，港股反彈在望＊



恆指上周愈跌愈有，但牛證街貨出現大幅縮減的情況，由於相關牛證價格和溢價沒有明顯下

跌，意味著發行商更願意貼近市場價回收。在商言商，此舉當然不會是良心發現為了讓散戶少虧

，估計莊家是為了及早收乾街貨而對後市升浪的部署，上周恆指的下跌主要來自Ａ股拖累，在利

淡消息被消化後，大盤預期會重拾升軌，只要大市能守穩３００００點，仍然維持恆指這輪升浪

的目標位為３３５００點。



＊股票簡評：必瘦站分拆欠進一步披露＊



必瘦站（０１８３０）主要業務為經營自家品牌Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｓｈａｐｅ必瘦站連鎖式

纖體美容店，業務主要集在中港澳地區為客戶提供服務，當中以中高檔客戶為主。集團目前提供

約１００種局部纖體療程和出售１０種從獨立製造商採購並以自家品牌標籤後出售的纖體美容產

品。女士經濟一直和經濟大環境的相關性不大，美容服務行業更一直是毛利率最高的板塊，相比

其他的服裝和化妝品，美容服務較不受季節性和潮流所影響。雖然相對來說，是一個不錯的業務

，但同樣要面對其他服務行業的難題，人手的培養往往是企業能否成功的關鍵，加上近年流行醫

學美容，一般的美容療程也愈來愈儀器化，對日新月異的美容儀器投入也是一個不小的數目。

必瘦站繼去年１１月中宣布有分拆國內和澳門業務在Ａ股上市的打算後，集團的股價便開始

節節上升，當時市場就傳聞集團打算賣盤，最後當然是只聞樓梯響。在投資者淡忘這些消息之後

，近期集團開始出現回購動作，加上去年中期派息率高達１００％，令投資者多加留意該股。

然而，集團國內門店員工在與客戶的溝通中，提到約在今年中就會在Ａ股上市，這樣就可以

理解整件事的部署了，先是集團派高息，然後利用回購來增加股份的淨資產值，並以低價療程增

加集團的現金流，這樣就可以提高上市時的估值，這安排可以說是相當完美。可是，集團員工已

經對Ａ股上市計劃一清二楚，為甚麼集團沒有進一步披露，這樣對待投資者並不公平，散戶為免

接火棒實不宜沾手。監管機構也應該好好檢討現時的披露機制是否存在漏洞，以免損害投資者對

港股市場的信心。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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