《日入而息》放寬內銀撥備覆蓋率，中資金融股發威，港股漲六百點

《今天重點》﹡中國銀監會近日發文，正式下調商業銀行貸款損失準備監管要求，撥備覆

蓋率監管要求由１５０％調整至１２０－１５０％，貸款撥備率監管要求

亦由２﹒５％調整至１﹒５－２﹒５％。

﹡金管局表示９月推快速支付，共２８家銀行及ＳＶＦ營運商率先參與；匯率

偏弱非特殊情況，本港資金未見淨流出；研究網上貸款放寬入息及住址證明

要求



《即日市況》﹡中資金融股發力，港股收３０５１０漲６２４點，成交１１６５億



《深滬股市》﹡滬綜指尾盤發力收升１％地產股領漲，深成指升逾１％



《美元匯價》﹡德國鬆口氣惟意大利風險持續，歐元存隱憂；歐元最新報１﹒２３４３╱４

６，日圓最新報１０５﹒９３╱９４



《公司業績》﹡中國利郎（０１２３４）去年多賺１３﹒２％，末期連特息派２６仙

﹡彩星玩具（００８６９）去年度少賺逾４９％報５５７６萬元，息３仙

﹡彩星集團（００６３５）年度虧轉盈２﹒８億元，連特息共３仙

﹡國泰君安（０２６１１）２月純利按月跌４８％至３﹒２億元人民幣

﹡中信證券（０６０３０）２月收入９﹒２億元人民幣，按年跌２１﹒２％

﹡廣發証券（０１７７６）２月淨利潤跌近６２％至１﹒４億元人民幣

﹡中州證券（０１３７５）２月淨利潤按年下跌７９％至９４２萬元人民幣



《公司資訊》﹡平安證券集團（００２３１）預租中信大廈全層

﹡新地（０００１６）屯門景秀里項目一期命名為「御半山」

﹡格林國際（０２７００）５２２０萬元債券獲換股

﹡中國再生能源（００９８７）內地完成首個分布式屋頂太陽能發電項目

﹡金地商置（００５３５）２月合約銷售總額跌近４３％至１４﹒２億元人幣

﹡瑞安房地產（００２７２）組新合營企業，投資上海舊城改造項目

﹡會德豐（０００２０）加推將軍澳Ｍａｌｉｂｕ１８０伙單位，周六賣

﹡大酒店（０００４５）簽訂７０億元銀團貸款，支付倫敦項目建築支出

﹡仁智國際（０８０８２）要約結束，已接獲逾３５％股權有效接納

﹡康宏（０１０１９）案新增蔡志明被告，涉不當轉移資金；康宏環球向董事

曹貴子等１３人索償７﹒１５億元；郭曉群撤消控告康宏董事吳榮輝、葉怡

福及葉宜君

﹡北京燃氣藍天（０６８２８）發１﹒８億元換股債引韓資ＳＫ集團

﹡石四藥（０２００５）夥鄭州大學研究肝臟治療藥物，涉資５０００萬元人

民幣

﹡百德（０２６６８）斥７１６３萬元購金鐘力寶中心辦公室

﹡宏太控股（０１４００）今早停牌，待刊發內幕消息公告

﹡沛然環保（０８３２０）物色內地收購機會，冀未來五年內地項目佔總收入

一半

﹡冠亞商業（００１０４）主席正商討交易，或導致全面要約

﹡帝國集團（００７７６）以２０００萬元出售遼寧撫順市商業物業



《國企紅籌》﹡金茂（００８１７）兩個月物業銷售約３０６億元人民幣

﹡首創置業（０２８６８）擬發行企業債及設中期票據計劃

﹡工銀亞洲推大灣區信用卡，針對跨境工作旅遊用家；工銀亞洲冀今年發卡量

簽帳額錄雙位數增長



《神州民企》﹡海升（００３５９）出資７７００萬元人民幣設水果種植合資

﹡比亞迪（０１２１１）今年公司大部分純電動乘用車補貼高於去年

﹡新城發展（０１０３０）首兩月合同銷售額同比升８８％

﹡龍光地產（０３３８０）２月合約銷售額倍增至４０﹒５億元人民幣

﹡吉利（００１７５）２月份總銷量１１萬部，按年升２４％

﹡利郎（０１２３４）首兩月同店銷售增長一成，輕商務店增１５０間

﹡陽光１００中國（０２６０８）２月銷售額２億元人民幣，下跌５２％



《中國要聞》﹡中遠海運集團表示尋求於歐洲及中東等收購更多港口資產

﹡阿里音樂、網易雲音樂達成版權互授合作

﹡中保監表示保險業風險防控嚴峻，償付能力風險不容忽視

﹡中鋼協表示２月中旬重點鋼企庫存量環比增１９﹒６％

﹡中糧生物擬發股籌８０億元人民幣，購母企生物燃料等業務

﹡人行第二日停公開市場操作，稱流動性總量處較高水平

﹡報道指中證監最高層曾與雷軍面談希望小米回Ａ上市

﹡海航旗下瑞士航空配餐公司擬上市，籌資３﹒７億美元；報道指海航欠繳油

款嚴重違約，供應商或停供燃油；傳欠付油款違約，海航回應將依法追究不

實言論

﹡李克強據稱表態避免人民幣大幅單向波動

﹡上海汽車城表示未來或推出智能網聯卡車道路測試牌照

﹡美國擬徵收鋼鋁重入口關稅，宏利料不會觸發貿易戰

﹡上金所理事長表示應將黃金市場監管納入宏觀審慎框架

﹡華興資本包凡稱小米最有可能的上市地點是香港



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒３％，報１０７８４﹒３４點



《其他消息》﹡曾蔭權需就公職人員行為失當罪一案，付訟費５００萬元

﹡公民黨譚文豪批選舉事務處縱容使用「掌心雷」

﹡陳茂波夫婦涉誹謗案，終院今處理原告終極上訴

﹡社署將於４月１日起推行「福建計劃」，即日起接受申請

﹡民主３００＋譴責不明人士擾攘建測規園界補選論壇

﹡戴德梁行續料上半年樓價升一成，二手成交開始反彈

﹡深股通額度全日用４﹒２億元；滬股通額度全日用７﹒１９億元

﹡環聯表示第四季香港消費者信貸市場活躍，分期貸款增加

﹡中大新校長段崇智：維護言論自由，但需尊重法律



《兩會直擊》﹡中原銀行竇榮興稱今年將進行中原信托混改

﹡中證監表示Ａ股槓桿資金規模較最高點下降６０％

﹡王滬寧出席港區人大會議，要求多了解中央的看法

﹡姜洋稱深化主板創業板改革，推進股權眾籌融資試點；姜洋妙答獨角獸回Ａ

：證監負責修路，開車是市場的事

﹡馬興瑞稱大灣區方案很快出台，基建互聯互通重中之重

﹡國資委表示央企降槓桿減負債控風險意見料上半年出台

﹡國壽楊明生稱要與百度加強合作，拓科技金融

﹡屠光紹稱中投公司準備首次發行離岸債券

﹡深圳市長陳如桂稱冀深港科技創新合作區實施特殊政策

﹡發改委表示正制定未來五年鄉村振興戰略規劃；探索建自由貿易港，進一步

簡化外企設立手續；對具發展潛力鋼鐵煤炭企業開展市場化債轉股；發改委

何立峰稱今年投資力度加大，ＧＤＰ目標可實現；雄安新區規劃建設進入新

發展階段

﹡廣東省委書記李希稱粵港澳要攜手建設好大灣區

﹡中金表示房地產稅全面落地尚早；政府對經濟增速訴求明顯下降，或抑制經

濟動能；軍費增速５年來首回升，推薦中航科工等１１股

﹡券商表示ＧＤＰ目標顯經濟增長連續性，關注消費升級

﹡專家料大灣區實質性項目或今年落地

﹡華創證券表示赤字率目標下調不意味財政支出力度減弱

﹡蘇寧張近東稱蘇寧物流不排除未來獨立上市

﹡上海市委書記李強稱短期內建立長三角發展綜合辦公室

﹡李書福稱不清楚美國銀行及大摩增持戴姆勒股權事宜

﹡中國商飛吳光輝稱第三架Ｃ９１９飛機將於今年試飛

﹡閻慶民稱海外新經濟企業回歸Ａ股，採用ＣＤＲ更合適

﹡中銀監表示適當降低撥備要求，更有利加快處置不良貸款

（ｚｚ）

