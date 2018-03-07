《日出而作》美股靠穩，美元跌金價升逾１％，貝索斯膺全球首富

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８８４．１２ 升 ９．３６點╱０．０４％
標普５００ ２７２８．１２ 升 ７．１８點╱０．２６％
納斯達克 ７３７２．０１ 升 ４１．３０點╱０．５６％
倫敦富時１００ ７１４６．７５ 升 ３０．７７點╱０．４３％
法蘭克福ＤＡＸ １２１１３．８７ 升 ２３．００點╱０．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１７０．２３ 升 ３．００點╱０．０６％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．４８，歐元兌美元１．２４１６
《最新資訊》﹡據報高通與華為就和解專利糾紛進行談判
﹡白宮顧問科恩不滿關稅政策將請辭，美股期貨插逾１％
﹡美國共和黨多名高層要求特朗普叫停對鋼鋁關稅計劃
﹡聯儲局理事表示美國經濟轉向順風，適宜逐步加息
﹡屯門內河碼頭擬建住宅，土地專組研３技術問題
﹡私樓１月３４４伙落成，１１個月低
﹡康山２房呎價１７６３３元，貴絕居屋
﹡貿易戰憂慮主導市場，美股微升，美債收益率靠穩
﹡兩韓首腦同意會面，美元跌至一周低位
﹡恆大健康（００７０８）料去年利潤上升４至５倍
﹡兩韓下月首腦峰會，金正恩願無核化
﹡九巴暫緩解僱４名工業行動車長，等候上訴
﹡山東高速金融（００４１２）增發２億美元一年期３﹒９厘票據
﹡中國金洋（０１２８２）斥５億元增持藍鼎國際（５８２）約１％股權
《國企紅籌》﹡騰訊（００７００）獲野村續望５３６元，高盛唱好匯控（００００５）兼
升目標
﹡港股大反彈，北水回升掃騰訊（００７００）比亞迪（０１２１１），沽匯
控（００００５）港交所（００３８８）
﹡恆騰（００１３６）料年度純利大升約１９倍
﹡招商證券（０６０９９）２月淨利潤大減約９４％至２１３８萬人幣
﹡中國農產品交易（００１４９）全年虧損減至３﹒４１億元，不派息
《中國要聞》﹡中銀監下調撥備紅線最低１２０％，料增厚銀行利潤
﹡工信部表示三大電訊商７月起取消流量漫遊費
﹡東亞中國攻零售，夥拍攜程微眾