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即市新聞

07/03/2018 08:02

《日出而作》美股靠穩，美元跌金價升逾１％，貝索斯膺全球首富

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４８８４．１２　升　　　９．３６點╱０．０４％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７２８．１２　升　　　７．１８點╱０．２６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７３７２．０１　升　　４１．３０點╱０．５６％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１４６．７５　升　　３０．７７點╱０．４３％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２１１３．８７　升　　２３．００點╱０．１９％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５１７０．２３　升　　　３．００點╱０．０６％　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．４８，歐元兌美元１．２４１６
　
　　《最新資訊》﹡據報高通與華為就和解專利糾紛進行談判
　　　　　　　　﹡白宮顧問科恩不滿關稅政策將請辭，美股期貨插逾１％
　　　　　　　　﹡美國共和黨多名高層要求特朗普叫停對鋼鋁關稅計劃
　　　　　　　　﹡聯儲局理事表示美國經濟轉向順風，適宜逐步加息
　　　　　　　　﹡屯門內河碼頭擬建住宅，土地專組研３技術問題
　　　　　　　　﹡私樓１月３４４伙落成，１１個月低
　　　　　　　　﹡康山２房呎價１７６３３元，貴絕居屋
　　　　　　　　﹡貿易戰憂慮主導市場，美股微升，美債收益率靠穩
　　　　　　　　﹡兩韓首腦同意會面，美元跌至一周低位
　　　　　　　　﹡恆大健康（００７０８）料去年利潤上升４至５倍
　　　　　　　　﹡兩韓下月首腦峰會，金正恩願無核化
　　　　　　　　﹡九巴暫緩解僱４名工業行動車長，等候上訴
　　　　　　　　﹡山東高速金融（００４１２）增發２億美元一年期３﹒９厘票據
　　　　　　　　﹡中國金洋（０１２８２）斥５億元增持藍鼎國際（５８２）約１％股權

　　《國企紅籌》﹡騰訊（００７００）獲野村續望５３６元，高盛唱好匯控（００００５）兼
　　　　　　　　　升目標
　　　　　　　　﹡港股大反彈，北水回升掃騰訊（００７００）比亞迪（０１２１１），沽匯
　　　　　　　　　控（００００５）港交所（００３８８）
　　　　　　　　﹡恆騰（００１３６）料年度純利大升約１９倍
　　　　　　　　﹡招商證券（０６０９９）２月淨利潤大減約９４％至２１３８萬人幣
　　　　　　　　﹡中國農產品交易（００１４９）全年虧損減至３﹒４１億元，不派息

　　《中國要聞》﹡中銀監下調撥備紅線最低１２０％，料增厚銀行利潤
　　　　　　　　﹡工信部表示三大電訊商７月起取消流量漫遊費
　　　　　　　　﹡東亞中國攻零售，夥拍攜程微眾

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