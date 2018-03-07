《選股情報》不少人都話歐美政府非人治，是以制度治，但特朗普就讓大家認識甚麼是歐美
或起碼，美國式人治，那些拜求美國政府干預港管治者，真徒惹貽笑。
特朗普推徵鋼鋁關稅的貿易戰，美股急跌。到他改囗講可以是針對性地實施，美股昨晚
（６日）又回升。但由於仍會推行這個貿易戰，其經濟顧問Ｃｏｈｎ辭職，市後道指期貨立跌
４００多點。人之治，可見一斑。
今日港股如何？又是３０３至３０５？《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
07/03/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》人治
《選股情報》不少人都話歐美政府非人治，是以制度治，但特朗普就讓大家認識甚麼是歐美
或起碼，美國式人治，那些拜求美國政府干預港管治者，真徒惹貽笑。
特朗普推徵鋼鋁關稅的貿易戰，美股急跌。到他改囗講可以是針對性地實施，美股昨晚
（６日）又回升。但由於仍會推行這個貿易戰，其經濟顧問Ｃｏｈｎ辭職，市後道指期貨立跌
４００多點。人之治，可見一斑。
今日港股如何？又是３０３至３０５？《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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