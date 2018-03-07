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即市新聞

07/03/2018 16:55

《盤後部署》貿易戰憂慮未散，港股料３００００點上落

　　《經濟通通訊社７日專訊》環球市況尚未明朗，美國總統特朗普是否會推進關稅計劃所發出
的訊號仍然含混不清，投資者繼續擔心可能會爆發貿易戰。美國白宮國家經濟委員會主任科恩
（Ｇａｒｙ　Ｃｏｈｎ）宣布辭職，因不滿總統特朗普對進口鋼鋁徵收高額關稅的計劃，令美國
股指期貨今早急挫，為大市帶來陰霾。
　　道指昨日收高９點，報２４８８４點；標普５００指數收高７點或０﹒３％，報２７２８點
；納指升４１點或０﹒６％報７３７２點。恆指夜期昨日收報３０４８７點，升２點，ＡＤＲ比
例指數升９５點或０﹒３１％，港股今早則因為受道指期貨急跌影響低開１８６點或０﹒６１％
，報３０３２３。重磅股騰訊（００７００）偏軟，全日恆指挫３１３點或１﹒０３％，報
３０１９６點，主板成交１１３２﹒５９億元，按日少２﹒７％。國指則跌１３１點或
１﹒０７％，報１２１８０點。Ａ股跌１７點或０﹒５５％，報３２７１點。

＊外圍今晚勢必下跌＊

　　由於美股昨晚尚未反映科恩辭職的消息，預計今晚美股現貨將一樣大跌。科恩曾經是高盛總
裁，被認為是白宮內反對保護主義政策的重要人物，投資者憂慮其辭職會令特朗普將委任支持貿
易保護政策的官員上場。
　　當中，國家貿易委員會主席納瓦羅（Ｐｅｔｅｒ　Ｎａｖａｒｒｏ）及保守派評論員
Ｌａｒｒｙ　Ｋｕｄｌｏｗ是接替科恩的熱門人選。納瓦羅以強硬貿易政策立場見稱，曾出書批
評中國政策，此舉或會惹來投資者擔心未來美國貿易保護主義，會惹來如中國等大國不滿，故美
股今晚收低機會大，短期繼續影響環球股市表現。此外，歐洲及日本央行將議息，外圍股市走勢
料繼續波動。
　　另一方面，中國官方今日４時許公布２月外匯儲備減少０﹒８５％報３﹒１３４５萬億美元
，為去年１月來首降，亦遜市場預期。且看有關數據對Ａ股仍至港股後市有多大影響。

＊九倉國泰走勢穩定＊

　　目前恆指牛熊證街貨圖上觀察得到，２９８００點至２９８５０點之間為牛證重貨區，大市
只要插４００點便會觸及該區域，不排除港股短期內會再穿３００００點，然後再殺落該位置。
近日市場氣氛欠佳，預計好友於三萬點關的抵抗力度不大，港股短期跌穿三萬點後，或再下試
２９８００點附近，才有幾會反彈。故此，港股暫時會於百天線（約３００００點）附近穿梭。
　　近日Ａ股跌勢沒有跟隨美國那麼急，成為短期令港股減慢跌勢的一個重要因素，而個別業績
股亦能趁此時有炒上機會。九倉（００００４）明日（８日）即公布業績，而國泰
（００２９３）將於本月１４日放榜，兩者近來股價走勢穩定，投資者或可以趁低吸納。
（ｆｆ）

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