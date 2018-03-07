《台股攻略－馮偉明》國際貿易戰疑慮影響，台股震盪向下

《台股攻略》台股今日跌３９﹒０２點，終場收１０７４５﹒３２點，成交值為新台幣

１２０７﹒３６億元。

美國期指大跌，拖累台股指數開低，所幸日月光及鴻海等大型電子股撐盤，金融及傳產走穩

，但台積電受美股影響，收市跌超過１％。大立光收新台幣３６９０元，升新台幣３５元。鴻海

收新台幣８８﹒５元，升新台幣０﹒３元。今日鴻海扮演多方抗跌指標，子公司富士康工業互聯

網將在中國證監會進行上市審議，市場預期順利過關，樺漢、臻鼎－ＫＹ、廣宇、京鼎及榮創等

均收紅。類股表現方面，電腦板卡相關類股表現相對強勢，映泰及青雲皆亮燈漲停，而技嘉及微

星亦有４％以上的漲幅。市場樂觀看待國巨明天（８日）的法說會，股價進逼新台幣４００元整

數大關，禾伸堂、立隆電及美桀也續強。生醫類股走勢強勁，中裕強攻漲停，帶動景岳、福永生

技、生華科、映訊及優盛等同步漲停。

市場疑慮美國或可能引爆貿易戰，以及聯儲局３月２０日的利率會議，料將是台股未來觀察

重點。台股上市櫃公司陸續公布去年財報，投資者可留意高息個股的走勢。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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