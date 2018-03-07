《談國論企－黎偉成》差別化調控建長效機制穩房地產

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０１８年３月５日發表的《２０１８年政府工作報

告》，提到境內外廣為關注的房地產問題時，強調定位是「堅持房子是用來住的，不是用來炒的

」，並力表要建立健全長效機制，以促進房地產市場平穩健康發展，還透露要穩妥推進房地產稅

立法，都是有利房地產市場今後發展和廣大人民群眾安居宜居的基本利益。



＊房地產稅立法論多年須穩妥推進取佳效＊



居住即房地產一直是全球各國或地區的政府和居民相當關注的重大問題，故此亦為李克強在

《政府工作報告》重點之一，所論及的兩大方面有（甲）「穩妥推進房地產稅立法」，為深化財

稅體制改革中緊隨「健全地產稅體系」之後旳一項重大稅制改革。房地產稅項，是中國政府多年

來一直調研和考慮徵收的重大新稅項品種，亦為擴大稅基和增加稅收的新的重大渠道，但所遇到

的問題相當增多，難以單一的全國性政策「一刀切」地徵房地產稅，乃因（１）中國的幅員廣闊

，東南西北中的大區域的宏觀的社會經濟，以至較為微觀的房地產市，就有很大的根本性差異，

即使（２）同一個城市，市內的不同地區和相近的鄉鎮，房地產市場的情況與條件，同樣有可能

很大的差距，故中央政府對房地產的調控的政策和策略，現時是以「差別化」處理，與房地產有

關的稅項就輕易不敢妄而為之。

但李克強仍然表示要推進房地產稅的立法，基調是要「穩妥」，即既要「穩」，又要「妥」

。先穩，是重點，因不能有絲毫的不穩，否則會擾亂房地產市場的平穩健康發展，甚至不利於人

民群眾要有的安居宜居；穩了，就妥。我相信這會是政府今年的財稅體制改革的其中重要調研，

並不一定是馬上立法的項目。

至於（乙）房地產政策，李克強的基調為「更好解決群眾住房問題」。住房問題，是十分重

大的民生問題，安居宜居，才能夠達致樂業之標，此亦為《政府工作報告》相當突顯地力表（一

）「堅持房子是用來住的、不是用來炒」的定位，而房子要用來落實「住」非「炒」，中央要確

切做到「地方主體責任」的政策性目標，是要（Ｉ）「繼續實行差別化調控」，同樣道理為不同

省市、鄉鎮存在和潛伏不同的情況，當地不同的地方亦有不同問題，差異有的是，而且很有可能

十分巨大，由是調控要實行「差異化」的策略，很有必要和現實的意義，當然亦有較大可能取得

更為理想的預期成效。此點肯定要地方政府落實「主體責任」才成。

由是《政府工作報告》強調要（ＩＩ）「建立健全長效機制」，所要建立長期的持續調控機

制，是要健全的，配之以「繼續實行差別化調控」，就有更大機會達致「促進房地產市場平穩健

康發展」的目標。

歸納而言，《政府工作報告》的房地產政策最重視者為（二）要「啟動新的三年棚改攻堅計

劃，今年開工５８０萬套」，棚屋是相當惡劣的居住環境，加快改善，很有必要。



＊增建棚屋保障公租房支持自住購房需求＊



再看（三）「加大公租房保障力度」，此點為並非居於棚屋而又暫時無法置業自主的中低收

入居民，故《政府工作報告》強調要：對低收入住困難家庭要應保盡保的同時，特別難得的是要

將符合條件的新就業無房職工、外來務工人員納入保障範圍。此點所指的「公租房「，該屬香港

的「公屋」或「廉租屋」，使低收入者有屋可租而居，到收入和累積財富不斷增加，當然可以置

業以提升居住與生活素質。

（四）「支持居民自住購房需求，培育住房租賃市場，發展共有產權住房」，此乃不同層面

的居住條件的提升。

《政府工作報告》強調：加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，讓廣大

人民群眾早日實現安居宜居。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

