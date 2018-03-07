《異動股》恒騰網絡（１３６）料年度純利大升約１９倍，現升７％

《經濟通通訊社７日專訊》恆騰網絡（００１３６）現價上升７﹒０４％，報０﹒３８元；

成交約３１６８萬股，涉資１２０４萬元。

恆騰宣布，預期集團於截至２０１７年１２月３１日止年度錄得利潤將較去年同期大幅上升

，其中未經審計淨利潤預期上升約１９倍，主要由於互聯網社區家居業務的迅猛發展，家居業務

服務的社區數量大幅增長及新發展的互聯網材料物流業務之貢獻。

預期公司３月底前刊發業績。

恆大健康（００７０８）發盈喜，料集團截至２０１７年１２月３１日止年度，利潤將大幅

上升４至５倍。

利潤大幅增長主要由於期內健康板塊中養生谷健康會員體系不斷完善、會員數目大幅增加，

令銷售養生空間的收入大增。

年度業績將於本月底前刊發。

恆大健康現升８﹒３６％，報３﹒３７元；成交約１９６萬股，涉資６４２萬元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊系股份：

騰訊控股（００７００） ４３５﹒２０元 下跌０﹒７８％

恆騰網絡（００１３６） ０﹒３８元 上升７﹒０４％

華誼騰訊（００４１９） ０﹒３７元 無升跌

閱文集團（００７７２） ７５﹒５０元 下跌０﹒６６％



恆大系股份：

中國恆大（０３３３３） ２２﹒３５元 下跌１﹒３２％

恆大健康（００７０８） ３﹒３７元 上升８﹒３６％

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（ｆｆ）

