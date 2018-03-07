《異動股》招行升近３％暫冠國指股，建行漲２％暫漲幅最大藍籌

《經濟通通訊社７日專訊》招商銀行（０３９６８）Ｈ股現價升２﹒５６％，報３４﹒１元

，升幅暫跑贏所有國指成分股，升破１０天線（３３﹒５６元）及２０天線（３３﹒６５元）；

成交約２５８萬股，涉資８７０８萬元，主動買盤６４％。

Ａ股（滬：６０００３６）現價３０﹒９元人民幣，升２﹒８６％，成交７﹒６９億元人民

幣，涉及２５０７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１２％。

建設銀行（００９３９）Ｈ股現價上升２％，報８﹒１８元，暫升幅最大藍籌，破２０天線

（８﹒１６元）及５０天線（８﹒１１元）；成交約６３８９萬股，涉資５﹒１６億元，主動買

盤７６％。Ａ股（滬：６０１９３９）現價８﹒３５元人民幣，升２﹒９６％，成交７﹒３５億

元人民幣，涉及８８８８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２６﹒１６％。

中銀監下發通知，下調商業銀行貸款損失準備監管要求，撥備覆蓋率監管要求由１５０％調

整為１２０％至１５０％，貸款撥備率監管要求由２﹒５％調整為１﹒５％至２﹒５％。這意味

著，部分銀行可能因少計提貸款損失準備而增加利潤，提高貸款積極性。業內推算理論上可以釋

放銀行業利潤的上限約１萬億元人民幣。不過，這些利潤不可用於發放獎金、增加分紅；而節約

的支出，也不可用於降低信貸成本率。

現時，恆生指數報３０４９１，下跌１８點或下跌０﹒０６％，主板成交１２７﹒１３億元

。國企指數報１２３４７，上升３５點或０﹒２９％。



表列大型內銀股表現：



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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中信銀行（００９９８） ５﹒７６元 上升１﹒５９％ ∥

（滬：６０１９９８） ６﹒８７元人幣 上升２﹒０８％ ∥＋４７﹒４１％

∥

農業銀行（０１２８８） ４﹒４１元 上升１﹒３８％ ∥

（滬：６０１２８８） ４﹒０８元人幣 上升０﹒９９％ ∥＋１４﹒３５％

∥

工商銀行（０１３９８） ６﹒９０元 上升１﹒７７％ ∥

（滬：６０１３９８） ６﹒６３元人幣 上升１﹒２２％ ∥＋１８﹒７６％

∥

郵儲銀行（０１６５８） ４﹒９４元 上升１﹒４４％ ∥

∥

民生銀行（０１９８８） ８﹒１９元 上升１﹒２４％ ∥

（滬：６０００１６） ８﹒６０元人幣 上升１﹒１８％ ∥＋２９﹒７８％

∥

交通銀行（０３３２８） ６﹒３６元 上升０﹒９５％ ∥

（滬：６０１３２８） ６﹒５４元人幣 上升１﹒０８％ ∥＋２７﹒０９％

∥

中國銀行（０３９８８） ４﹒３０元 上升１﹒１８％ ∥

（滬：６０１９８８） ４﹒２５元人幣 上升１﹒４３％ ∥＋２２﹒１６％

∥

光大銀行（０６８１８） ４﹒０１元 上升１﹒５２％ ∥

（滬：６０１８１８） ４﹒３５元人幣 上升０﹒６９％ ∥＋３４﹒０７％

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

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