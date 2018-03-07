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即市新聞

07/03/2018 12:45

《午市前瞻》貿易戰發展難料市場態度審慎，惟港股３萬關有力支持

　　《經濟通通訊社７日專訊》由於美國總統特朗普仍未就取消進口關稅問題上作出表態，市場
續憂慮貿易戰會蔓延至全球其他國家，加上市場觀望本周五（９日）美國公布的就業數據，美股
昨日（６日）陷窄幅上落格局，道指僅漲９點，報２４８８４；標指及納指則分別升７點及４１
點，報２７２８及７３７２。美國白宮國家經濟委員會主任科恩宣布辭職，因不滿總統特朗普對
進口鋼鋁徵收高額關稅的計劃，美國股指期貨之後大幅回吐。
　　港股今早低開１８６點，報３０３２３，但同時為半日最低位，中銀監此前下發通知，下調
商業銀行貸款損失準備監管要求，以提高貸款積極性，刺激內銀股獲資金追捧，港股早段持續反
彈，一度最多升１６２點，高見３０６７３。不過，其後內銀股升幅收窄，加上重磅股未見有追
捧，港股最終半日倒跌１０７點，報３０４０３。主板成交６０９﹒６２億元。
　　國指軟５６點或０﹒４６％，報１２２５４點。滬指報３２９４點，升４點或０﹒１４％。

＊招行建行早段一度急漲，中保監放寬投資險企資金＊

　　中銀監下發通知，撥備覆蓋率監管要求由１５０％調整為１２０％至１５０％，貸款撥備率
監管要求由２﹒５％調整為１﹒５％至２﹒５％。招商銀行（０３９６８）半日一度最多急升３
﹒７６％報３４﹒５元，最終半日升幅收窄至１﹒５％，報３３﹒７５元。建行（００９３９）
最多急漲２﹒８％，半日僅收漲１﹒５％，報８﹒１４元。工行（０１３９８）午收揚
０﹒７４％，報６﹒８３元。中行（０３９８８）軟０﹒４７％，報４﹒２３元。農行
（０１２８８）跌０﹒９２％，報４﹒３１元。
　　中保監允許資管計劃、信託產品可投資上市險企，惟內險股全線向下，平保（０２３１８）
跌１﹒３２％，報８２﹒４元。國壽（０２６２８）走低１﹒３％，報２２﹒８５元。太保
（０２６０１）軟１﹒３％，報３７﹒６５元。人保（０１３３９）跌１﹒２％，報４﹒１８元

　　重磅股則個別發展，騰訊（００７００）軟０﹒７３％，報４３５﹒４元。港交所
（００３８８）走低０﹒８５％，報２８０﹒６元。匯控（００００５）跌０﹒３３％，報
７６﹒３５元。中移動（００９４１）窄幅漲０﹒４％，報７１元。友邦（０１２９９）挫
１﹒８６％，報６３﹒３５元。

＊內需股逆市上揚恆安冠藍籌，油價續升航空股受壓＊

　　部分內需股續見追捧，恆安（０１０４４）升１﹒５９％，報７６﹒７元，為半日表現最好
藍籌。萬洲（００２８８）漲１﹒３％，報９﹒３７元。吉利（００１７５）走高１﹒２３％，
報２４﹒７５元。蒙牛（０２３１９）跌１﹒５５％，報２５﹒４元。旺旺（００１５１）走低
１﹒２５％，報６﹒３２元。
　　油價連升三日，航空股遇沽壓，國航（００７５３）挫３﹒８２％，報１１﹒０８元，為表
現最差國指成分股。東航（００６７０）軟１﹒４％，報６﹒３６元。南航（０１０５５）跌３
﹒３２％，報９﹒６１元。國泰（００２９３）無升跌，報１３﹒３元。
　　煤炭股全線走低，神華（０１０８８）挫２﹒３％，報２１﹒２元，為跌幅最大藍籌股。兗
煤（０１１７１）跌１﹒６％，報１１﹒０４元。中煤（０１８９８）走低２﹒４５％，報
３﹒５９元
　　部分醫藥股見追捧，國指新貴石藥集團（０１０９３）升１﹒７％，報１７﹒８元，為表現
最好國指成分股。中生製藥（０１１７７）漲２﹒４％，報１４﹒５６元。三生製藥
（０１５３０）升２﹒５％，報１５﹒３８元。山東新華製藥（００７１９）揚２﹒３％，報８
﹒０２元。醫藥相關的藥明生物（０２２６９）午收升８％報６３﹒４５元，盤中見
６６﹒５元上市新高。（ｔｔ）

＊黃志陽：內銀短線仍受捧，建行中長線料重上９元＊

　　港股今早在昨日（６日）收市位３０５１０點反覆上落，財經評論員黃志陽對《經濟通通訊
社》表示，現階段仍是整固，投資者仍在觀望美國總統特朗普掀起的貿易戰發展，加上白宮經濟
顧問科恩辭職的消息，令外界難以估計事情會否有所好轉，投資者態度審慎，料港股今日仍會反
覆上落，但相信３萬點有力支持，主要由於中國方面消息利好，包括改善金融體制出台，以及三
會有機會合併等消息。
　　今日內銀一度帶領恆指高見３０６７３點，但黃志陽認為內銀短線而言仍受消息波動所影響
，近日收市亦日上日落的情況。但他亦指，近日可見中央對銀行業態度正面，中銀監亦宣布下調
撥備紅線，相信有利內銀中長線有力繼續上揚，當中他看好撥備較高的建行，相信股份對政策調
動受惠較大，建議投資者可於８元買入，若回落至百天線水平（約７﹒４８４元）可再入一注，
料中長線可重上９元水平。（ｇｌ、ｔｔ）

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