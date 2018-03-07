《美元走勢－羅明立》貿易戰憂慮重燃，美元續築底

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０５﹒８７ １０５﹒５１ １０５﹒６４

歐元╱美元 １﹒２４３３ １﹒２４０９ １﹒２４１８

英鎊╱美元 １﹒３９１２ １﹒３８８１ １﹒３８８３

美元╱瑞郎 ０﹒９３８５ ０﹒９３５７ ０﹒９３７３

美元╱港元 ７﹒８３４８ ７﹒８３１６ ７﹒８３４２

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《美元走勢》繼美國總統特朗普表態之後，美國財長姆努欽昨日（６日）在國會聽證時亦表

示，美國沒有尋求貿易戰，目前優先事項是北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）重新談判以及與中

國之間的貿易問題，並暗示如果ＮＡＦＴＡ談判成功，加拿大和墨西哥將得到鋼鋁關稅豁免權，

市場氣氛進一步得到緩和。另一邊廂，北韓表示就有關核武問題對話持開放態度，並同意４月底

與南韓舉行首腦會談，亦降低了地緣政治壓力。

不過，今日（７日）清晨傳出白宮經濟顧問科恩辭職的消息，使市場再度擔憂特朗普將不顧

反對堅持開打貿易戰。受消息拖累，今早美股期貨開盤最多曾跌３００點，美元匯價則仍然處於

弱勢，繼昨日下跌至８９﹒５０水平後，今早進一步跌至８９﹒４０的水平。由於對貿易戰的憂

慮重新加深，美元向下築底的情況或會持續。



＊油價退守６２美元＊



日本央行行長黑田東彥在接受上議院任命聽證時借機安撫市場，重申上周對２０１９財年退

出寬鬆的言論，只是表明若通脹如期達標時會考慮，並非立即實施退出寬鬆。受其言論影響，美

元兌日圓曾一度上揚至１０６﹒４０的水平，其後受弱勢美元影響逐步回落。數據方面，美國

１月份耐用品訂單向上修訂至按月跌３﹒６％，１月工廠訂單亦按月跌１﹒４％，均符合市場預

期。歐元區２月份採購經理指數ＰＭＩ按月回升至５２﹒３，連續第１１個月處於擴張水平。期

內，德國和法國２月份ＰＭＩ均較上月回升，並持續擴張。原油方面，市場仍然擔心石油供應增

加，油價自昨晚反彈至６３美元後逐步回落，退守６２美元水平。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０５﹒８０ １０４﹒９０ １０６﹒２０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２３８０ １﹒２４６０ １﹒２３５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

