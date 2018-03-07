【港匯波動】港匯持續走低，一個月拆息跌至１０月以來最低

《經濟通通訊社７日專訊》港匯持續跌穿７﹒８３水平，最新報７﹒８３３８，最弱曾見

７﹒８３４４，而港元同業拆息再度下跌。

財資巿場公會數字顯示，港元拆息今日繼續下跌，隔夜息由上日的０﹒０５厘降至

０﹒０４６４３厘，而一個月拆息亦由上日的０﹒６８４６４厘降至今日的０﹒６７１５８厘，

為１０月以來最低，３個月拆息則跌至１﹒０２１３６厘。

金管局副總裁李達志昨日表示，過去數天港匯偏弱，跌穿７﹒８３水平，並貼緊弱方兌換保

證，但現時匯率偏弱並非特殊情況，而港元亦未有出現資金淨流出。（ｃｌ）

