《再戰明天》儲局公布經濟褐皮書，十三屆人大一次會議開記者會

《經濟通通訊社７日專訊》明晨，美國聯儲局公布經濟情況褐皮書，日本公布第四季經濟增

長。



＊聯儲局公布經濟情況褐皮書，十三屆全國人大一次會議記者會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨３：００ａｍ，美聯儲公布經濟情況褐皮書。

明早，日本央行召開貨幣政策會議（至３月９日）。

９：００ａｍ，全國人大代表團全體會議審查計劃報告和預算報告，推選監票人。同時，全

國政協十三屆一次會議第二次全體會議，聽取關於中國人民政治協商會議章程修正案（草案）的

說明。

１０：００ａｍ，十三屆全國人大一次會議記者會，邀請外交部部長王毅就「中國的外交政

策和對外關係」回答中外記者提問。

明午３：００ｐｍ，政協十三屆一次會議第二場記者會，主題是「政協委員談推動經濟高質

量發展」，中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民、中國進出口銀行董事長胡曉煉等出席。

３：００ｐｍ，瑞典央行舉辦關於設定通脹率目標的研討會。



＊日本公布第四季經濟增長＊



明日，俄羅斯股市因假期休市。

在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布１月消費信貸，料由１８４﹒５億美元降至

１７６﹒５億美元。

明早７：５０ａｍ，日本公布第四季名義國內生產總值季率，料由０﹒６％降至０﹒１％；

國內生產總值（經季節調整）季率料由０﹒６％降至０﹒２％；國內生產總值（環比）季率料由

２﹒２％降至１％。

同時，日本公布１月國際收支經常帳餘額，料由７９７２億日圓降至４３７４億日圓；國際

收支經常帳餘額料由１﹒５萬億日圓增至１﹒８萬億日圓。

此外，日本公布外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券及股票的資金流向。

８：３０ａｍ，澳洲公布１月貿易收支，料由１３﹒６億澳元赤字逆轉至盈餘１﹒６億澳元

。



＊瑞士公布２月失業率＊



明午２：４５ｐｍ，瑞士公布２月失業率，料由３﹒３％降至３﹒２％；失業率（經季節調

整）料由３％降至２﹒９％。３：００ｐｍ，德國公布１月工廠訂單月率，料由３﹒８％降至下

滑１﹒８％。



＊天長集團首日掛牌，港鐵派業績＊



在本港，明日，天長集團（０２１８２）首日掛牌。

明日公布業績的公司有：中廣核電力（０１８１６）、港鐵（０００６６）、海航科技

（０２０８６）、中外運航運（００３６８）、九龍倉集團（００００４）、大昌行

（０１８２８）、佐丹奴（００７０９）、富智康（０２０３８）和路勁（０１０９８）。

五礦資源（０１２０８）開股東特別大會。（ｈｏ）

