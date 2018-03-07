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07/03/2018 19:11

《再戰明天》儲局公布經濟褐皮書，十三屆人大一次會議開記者會

　　《經濟通通訊社７日專訊》明晨，美國聯儲局公布經濟情況褐皮書，日本公布第四季經濟增
長。　

＊聯儲局公布經濟情況褐皮書，十三屆全國人大一次會議記者會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨３：００ａｍ，美聯儲公布經濟情況褐皮書。
　　明早，日本央行召開貨幣政策會議（至３月９日）。
　　９：００ａｍ，全國人大代表團全體會議審查計劃報告和預算報告，推選監票人。同時，全
國政協十三屆一次會議第二次全體會議，聽取關於中國人民政治協商會議章程修正案（草案）的
說明。
　　１０：００ａｍ，十三屆全國人大一次會議記者會，邀請外交部部長王毅就「中國的外交政
策和對外關係」回答中外記者提問。
　　明午３：００ｐｍ，政協十三屆一次會議第二場記者會，主題是「政協委員談推動經濟高質
量發展」，中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民、中國進出口銀行董事長胡曉煉等出席。
　　３：００ｐｍ，瑞典央行舉辦關於設定通脹率目標的研討會。

＊日本公布第四季經濟增長＊

　　明日，俄羅斯股市因假期休市。
　　在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布１月消費信貸，料由１８４﹒５億美元降至
１７６﹒５億美元。
　　明早７：５０ａｍ，日本公布第四季名義國內生產總值季率，料由０﹒６％降至０﹒１％；
國內生產總值（經季節調整）季率料由０﹒６％降至０﹒２％；國內生產總值（環比）季率料由
２﹒２％降至１％。
　　同時，日本公布１月國際收支經常帳餘額，料由７９７２億日圓降至４３７４億日圓；國際
收支經常帳餘額料由１﹒５萬億日圓增至１﹒８萬億日圓。
　　此外，日本公布外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券及股票的資金流向。
　　８：３０ａｍ，澳洲公布１月貿易收支，料由１３﹒６億澳元赤字逆轉至盈餘１﹒６億澳元


＊瑞士公布２月失業率＊

　　明午２：４５ｐｍ，瑞士公布２月失業率，料由３﹒３％降至３﹒２％；失業率（經季節調
整）料由３％降至２﹒９％。３：００ｐｍ，德國公布１月工廠訂單月率，料由３﹒８％降至下
滑１﹒８％。

＊天長集團首日掛牌，港鐵派業績＊

　　在本港，明日，天長集團（０２１８２）首日掛牌。
　　明日公布業績的公司有：中廣核電力（０１８１６）、港鐵（０００６６）、海航科技
（０２０８６）、中外運航運（００３６８）、九龍倉集團（００００４）、大昌行
（０１８２８）、佐丹奴（００７０９）、富智康（０２０３８）和路勁（０１０９８）。
　　五礦資源（０１２０８）開股東特別大會。（ｈｏ）

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