《小傳日記》白宮人事大地震，貿戰憂慮又升溫，魚缸升完打倒褪！

《小傳日記》自從侵侵話要對進口鋼材同鋁徵收關稅後，環球魚缸近呢幾日都冇好日子過，

「孖屐」又要同時擔心花旗國今個禮拜五（９日）出台嘅２月非農數據會唔會好過預期，好友們

心態都唔敢太過進取，寧願等所有消息都出晒嚟之後先再博過，道指噚日只係升咗９點，報

２４８８４；標指同納指亦都只係彈起７點同４１點，報２７２８同７３７２。

外圍魚缸冇乜料到，香江魚缸今朝低開１８６點，但因為中銀監話放寬錢莊佬嘅撥備覆蓋率

，唔少大行都話有助內銀提升盈利表現，唔少內銀都先後彈起，但最可惜嘅係強勁嘅升幅只係曇

花一現，缸友都係趁高位走為上著。

不過，隨住花旗國白宮國家經濟委員會主任科恩劈炮唔撈，美股期貨即時插水，納指期貨更

失守埋七千關，東瀛同寶島魚缸都插咗近１巴仙，香江魚缸中午過後跌幅不斷擴大，最多急瀉

３９３點，低見３０１１７，最後埋單報３０１９６，全日跌咗３１３點。主板成交１１３３億

銀減少近３巴仙。

國貨佬指數跣低１３１點或超過１巴仙，報１２１８０點。滬指報３２７１點，跌１７點或

近半巴仙。



＊招行夠硬淨工行亦好命，ＱＱ腳軟軟友邦急回吐＊



中銀監對下調撥備覆蓋率開綠燈，撥備覆蓋率監管要求由１５０巴仙調整為１２０巴仙至

１５０巴仙，即係話神州錢莊可能因為唔使準備咁多貸款損失準備而賺多咗錢，一向做開頭馬嘅

招行（０３９６８）今朝一度最多爆升近４巴仙，建行都最多彈起近３巴仙。

雖然之後魚缸倒跌，唔少內銀嘅升幅都大大縮水，但瑞銀出嚟唱好，話調低撥備對好多街坊

都有著數，招行就最硬淨，埋單仲逆市升咗兩巴仙，報３３﹒９銀，仲要係升幅最勁嘅國貨佬。

建行（００９３９）埋單無升跌，報８﹒０２銀。工行（０１３９８）都有兩格進帳，報６﹒８

銀。不過，其他街坊就冇咁好彩，農行（０１２８８）同交行（０３３２８）就跣低超過１巴仙

，報４﹒３銀同６﹒２２銀。中行（０３９８８）都一樣跌咗超過１巴仙，報４﹒２銀。

除咗內銀外，其他重磅藍戰士通通冇運行，ＡＩＡ（０１２９９）表現最唔掂，插咗近３巴

仙，報６２﹒８銀。生發發（００３８８）穿咗２８０蚊關，埋單報２７８銀，跣低近２巴仙。

噚日獲北水掃起嘅ＱＱ（００７００）爆升超過３巴仙，但今日腳軟跌１巴仙，報４３４﹒２銀

。大象（００００５）自從失守８０蚊關後就相當頹勢，跌低近１巴仙，報７５﹒９５銀。



＊去產能持續神華好木獨，里昂大唱淡華能心都淡＊



阿爺先前就話過，今年嘅去產能重點要做好「破、調、改、安」，要繼續破除無效供給咁話

，雖然去產能對龍頭煤佬有著數，但隨住魚缸又向下插，煤炭佬都跟住碌低。當中神華

（０１０８８）就最慘喇，愈行愈低，埋單要跌近４巴仙，報２０﹒８５銀，做埋最水皮藍戰士

。街坊中煤（０１８９８）同樣跣低近４巴仙，報３﹒５５銀。兗煤（０１１７１）都跌咗近３

巴仙，報１０﹒９銀。

里昂出咗份報告，指出考慮到煤價可能持續高企，所以決定調低祖國電力企業今年嘅盈測，

仲要削走咗３５至７２巴仙，仲話預計高價買煤低價賣電嘅情況喺上半年會持續。潤電

（００８３６）就瞓低近２巴仙，報１３﹒２銀。街坊華能國際（００９０２）都碌低１巴仙，

埋單報４﹒９１銀。大唐發電（００９９１）跑輸所有街坊，跣低近３巴仙，報２﹒４銀。



＊貿易戰恐慌買金避風頭，金價雖衝前紫金竟倒跌＊



北韓肥仔恩暗示就核問題對話持開放態度，美匯隨即跪低，再次失守９０關，同時孖屐亦都

持續憂慮可能會爆發貿易戰，有缸友表示，會擔心神州同地球各國會反擊添呀。資金流入金市避

險，金價開心衝前，紫金（０２８９９）朝早仲跳高超過３巴仙，但最後埋單蒸發晒所有升幅，

倒插咗近３巴仙，報３﹒５６銀。

其他資源佬都一樣冇乜精神。大行瑞信就表示，若果全球鋼鐵貿易戰爆發，到時候真係非同

少可！先係會搞到神州出口可能會急速下降，仲會對鐵礦石帶嚟下行壓力添啵，但由於鋼材企業

對鐵礦嘅定價仍然偏強，所以就畀馬鋼（００３２３）、鞍鋼（００３４７）「掃貨」評級。

雖然得到瑞信嘅祝福，但馬鋼全日仍然冇咗超過半成，報３﹒７５銀；街坊鞍鋼亦不例外，

收市時收挫約４巴仙，報８﹒０４銀；即使五礦資源（０１２０８）今日放榜，但缸友好似冇乜

期待，股價被拉低超過６巴仙，報５﹒２２銀，慘！



＊藥佬逆市漲缸友爭住搶，券商畀個讚藥明笑開顏＊



雖然魚缸午後番到嚟表現都相當反覆，但一眾醫藥佬仍逆市企穩，藥明生物（０２２６９）

畀招商證券送祝福，維持佢「掃貨」評級，「他屐」就由４４﹒９銀調高至６４﹒２銀。好嘢又

點止一單，花旗國ＦＤＡ仲宣布，藥明合作夥伴旗下ＨＩＶ藥物終獲批上市啦，藥明最終完場時

就開心彈高約５巴仙，報６１﹒９銀，日內仲曾經高見６６﹒５銀再破頂，唔知其後市仲可否繼

續再創高峰呢？

無懼跌市嘅仲有國指股新貴石藥（０１０９３），收市時升咗逾１巴仙，報１７﹒７４銀，

佢嘅防守力似乎都幾強啵；而生物製藥（０１１７７）都圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ呀，收市時仍跳

高約１巴仙，報１４﹒３８銀。平時唔多缸友吼嘅康哲藥業（００８６７）跑贏所有醫藥佬，彈

起近兩巴仙，報１５﹒９銀，真係要講句恭喜恭喜呀！請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

