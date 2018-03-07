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即市新聞

07/03/2018 12:29

《真知灼見－溫灼培》貿易爭議陰霾下的澳元走向

　　《真知灼見》澳洲央行於周二（６日）議息會上，一如預期維持所有貨幣政策不變，息率保
持於１﹒５％水平。對於經濟前景預測，澳央行預期２０１８年經濟仍可超越２０１７年的增長
，但就再沒有如以往般高調看好當地經濟，更無提及於未來三年裏，當地經濟平均可有３％高速
增長。這給予市場感覺，澳央行似乎是對未來經濟有所保留，距離加息日子更是遙遙無期，最低
限度於今年內難作加息。事實上，據澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計就是到了今年１２
月４日的議息會，澳央行加息機會才略高於一半達５４％。
　
＊澳洲經濟增長放慢＊
　
　　今早（７日）澳洲公布去年第四季ＧＤＰ按季按年分別增長０﹒４％及２﹒４％；倘比較第
三季，經修正後澳洲經濟按季按年則分別有著０﹒７％及２﹒９％增長，第四季的增長明顯減弱
，但這很大程度是受到該季惡劣天氣因素影響了出口有關，所以第四季經濟轉差相信純屬是個別
因素，料不會影響澳洲長遠經濟發展。但無奈，澳洲經濟放慢仍是不爭的事實，相信這正解釋了
為何澳央行於周二的議息會上，對未來經濟前景預測較以往轉趨保守。現時市場正等待明早本港
時間８：３０澳洲公布的１月貿易收支數字，以進一步衡量澳洲經濟。
　
＊侵侵徵稅利淡澳元＊
　
　　對於澳元後向，筆者認為重點在於美國會否落實對入口鋼材徵２５％重關稅及會否牽起全球
貿易分爭導致環球經濟倒退。美國總統特朗普上周四（１日）曾揚言，會於本周公布落實關稅方
案。但本周現已過了兩天，特朗普仍未有所宣布。但據最新消息指，反對徵重關稅，特朗普的經
濟顧問科恩（Ｇａｒｙ　Ｃｏｈｎ）已宣布辭職。由於科恩屬反對徵關稅的陣營，現在他請辭可
能意味特朗普將要一意孤行推關稅。另外，據了解歐盟亦已列出一份貿易報復清單準備向美國
「宣戰」。除非特朗普表明會放棄徵稅，否則料投資者對推升澳元仍存戒心，使澳元暫難上破
８０美仙；如關稅落實更不排除澳元倒頭回落。
　
＊留意如央行今議息＊
　
　　最後提提大家，於今晚本港時間１１點，加央行將會議息。由於加拿大現在所面對的不明朗
因素，特別是美國會否對入口鋼材徵重關稅的事情上，較澳洲所面對有過之而無不及，料加央行
今晚在議息會後的聲明也會相較保守，甚至傾向負面。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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