《錢來自有方－李博衛》參與香港理財月

《錢來自有方》你有財務目標嗎？對退休生活有什麼打算？香港人長壽，理應為漫長的退休

生活早作安排，然而投資者教育中心卻發現，僅少數人有做退休策劃，而且多數人未有做好儲蓄

和投資。

投資者教育中心去年第二季訪問了約１３００人，了解他們的財務健康狀況。結果發現，受

訪者估計平均需要６３２萬港元退休，超過一半受訪者預計自己過了６５歲仍未能退休。



＊低估退休計劃的需要＊



即使意識到自己未必有足夠的退休儲備，很多人仍欠周詳的退休規劃。僅１５％的受訪者認

為自己已有妥善的退休規劃；近半受訪者無儲蓄計劃；三成半受訪者有餘錢才會儲蓄。

要財務健康，定期儲蓄是第一步，也是最重要的一步。精明投資是第二步，而這必需具備充

足的投資知識，以在爭取投資回報之餘，控制投資風險。然而，很多香港人似乎低估了儲蓄和投

資對於財務健康和保障資本的重要性，也忽視了掌握正確理財知識的需要。有逾半受訪者表示自

己在缺乏投資知識的情況下進行投資。



＊推出超過９０項活動及資源＊



香港理財月是一個全港性的金融理財教育活動，目的是為幫助不同階層人士掌握必要的理財

知識和技巧，應對財務挑戰。今年香港理財月於３月份舉行，以「計劃「你」財．成就未來」為

主題，延續去年首屆理財月活動的成果，鼓勵市民採取行動管理自己的財務狀況。

理財月匯集了逾３０個機構所舉辦的超過９０項活動及資源，當中包括商場活動、財務規劃

研討會、投資講座、網上學習機會以及比賽，適合學生、在職人士、投資者、退休人士和弱勢群

體等參與。《投資者教育中心總經理 李博衛》

