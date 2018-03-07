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即市新聞

07/03/2018 10:00

《錢來自有方－李博衛》參與香港理財月

　　《錢來自有方》你有財務目標嗎？對退休生活有什麼打算？香港人長壽，理應為漫長的退休
生活早作安排，然而投資者教育中心卻發現，僅少數人有做退休策劃，而且多數人未有做好儲蓄
和投資。
　　投資者教育中心去年第二季訪問了約１３００人，了解他們的財務健康狀況。結果發現，受
訪者估計平均需要６３２萬港元退休，超過一半受訪者預計自己過了６５歲仍未能退休。
　
＊低估退休計劃的需要＊
　
　　即使意識到自己未必有足夠的退休儲備，很多人仍欠周詳的退休規劃。僅１５％的受訪者認
為自己已有妥善的退休規劃；近半受訪者無儲蓄計劃；三成半受訪者有餘錢才會儲蓄。
　　要財務健康，定期儲蓄是第一步，也是最重要的一步。精明投資是第二步，而這必需具備充
足的投資知識，以在爭取投資回報之餘，控制投資風險。然而，很多香港人似乎低估了儲蓄和投
資對於財務健康和保障資本的重要性，也忽視了掌握正確理財知識的需要。有逾半受訪者表示自
己在缺乏投資知識的情況下進行投資。
　
＊推出超過９０項活動及資源＊
　
　　香港理財月是一個全港性的金融理財教育活動，目的是為幫助不同階層人士掌握必要的理財
知識和技巧，應對財務挑戰。今年香港理財月於３月份舉行，以「計劃「你」財．成就未來」為
主題，延續去年首屆理財月活動的成果，鼓勵市民採取行動管理自己的財務狀況。
　　理財月匯集了逾３０個機構所舉辦的超過９０項活動及資源，當中包括商場活動、財務規劃
研討會、投資講座、網上學習機會以及比賽，適合學生、在職人士、投資者、退休人士和弱勢群
體等參與。《投資者教育中心總經理　李博衛》

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