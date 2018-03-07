貿易戰憂慮增，港股反覆挫３１３點收３０１９６，成交１１３３億

《經濟通通訊社７日專訊》由於美國總統特朗普仍未就取消進口關稅問題上作出表態，市場

續憂慮貿易戰會蔓延至全球其他國家，加上市場觀望本周五（９日）美國公布的就業數據，美股

昨日（６日）陷窄幅上落格局，道指僅漲９點，報２４８８４。然而，美股收市後，美國白宮國

家經濟委員會主任科恩宣布辭職，不滿總統特朗普對進口鋼鋁徵收高額關稅的計劃，市場對貿易

戰憂慮增加，美國三大股指期貨跌約１％。

港股今早低開１８６點，報３０３２３，其後內銀股獲資金追捧，港股反覆向上，最多升

１６２點，高見３０６７３。惟午後騰訊（００７００）及多隻中資金融股齊齊走低，拖累港股

最多跌３９３點，低見３０１１７。港股最終收３０１９６，跌３１３點或１﹒０３％。主板成

交１１３２﹒５９億元，較前交易日少約３％。

國指跌１３１點或１﹒０７％，報１２１８０點。滬指報３２７１，軟１７點或０﹒５５％

。



＊四大內銀個別發展，神華最差藍籌股＊



中銀監下發通知，銀行撥備覆蓋率監管要求由１５０％調整為１２０％至１５０％，貸款撥

備率監管要求由２﹒５％調整為１﹒５％至２﹒５％。建行（００９３９）盤中一度升幅近３％

報８﹒２５元，全日無升跌收８﹒０２元；農行（０１２８８）由升轉跌１﹒１５％收４﹒３元

；工行（０１３９８）收升０﹒２９％，報６﹒８元；中行（０３９８８）跌１﹒１８％，報

４﹒２元。

中保監允許資管計劃、信託產品可投資上市險企，平保（０２３１８）跌２﹒１％，報

８１﹒７５元；國壽（０２６２８）回軟１﹒７３％，報２２﹒７５元。

其他藍籌股方面，騰訊內地旗下短視頻平台「快手」有望來港上市，惟騰訊全日仍跌１％，

報４３４﹒２元；瑞聲（０２０１８）遭麥格理續予「跑輸大市」評級，目標價７５元不變，全

日回軟２﹒６１％，報１４９元；神華（０１０８８）全日跌３﹒９２％，報２０﹒８５元，為

全日表現最差恆指股。

恆安（０１０４４）升１﹒１９％，報７６﹒４元，為全日表現最佳藍籌股。



＊「三桶油」走低，藥明逆市漲逾５％＊



美匯偏軟，油價周二（７日）上升，惟「三桶油」隨大市而偏軟，中石化（００３８６）獲

大摩續予「增持」評級，目標價７﹒６４元不變，惟全日仍跌１﹒１２％，報６﹒１８元；中石

油（００８５７）跌２﹒０４％，報５﹒２７元；中海油（００８８３）跌２﹒１３％，報

１１﹒０２元。

里昂削中國電企盈測３５％至７２％，華潤電力（００８３６）跌１﹒７９％，報１３﹒２

元。

藥明生物（０２２６９）合作夥伴旗下ＨＩＶ藥物獲美批准上市，藥明收漲５﹒３６％，報

６１﹒９元。

利福國際（０１２１２）去年溢利按年升１０７﹒５％至３２﹒９９５億元，其後更獲里昂

證券維持其「跑贏大巿」評級，目標價由１１﹒２元上調至１２﹒２５元，全日漲３％，報

１２﹒３８元。（ｇｖ）

