貿易戰憂慮增，港股反覆挫３１３點收３０１９６，成交１１３３億

《經濟通通訊社７日專訊》由於美國總統特朗普仍未就取消進口關稅問題上作出表態，市場
續憂慮貿易戰會蔓延至全球其他國家，加上市場觀望本周五（９日）美國公布的就業數據，美股
昨日（６日）陷窄幅上落格局，道指僅漲９點，報２４８８４。然而，美股收市後，美國白宮國
家經濟委員會主任科恩宣布辭職，不滿總統特朗普對進口鋼鋁徵收高額關稅的計劃，市場對貿易
戰憂慮增加，美國三大股指期貨跌約１％。
港股今早低開１８６點，報３０３２３，其後內銀股獲資金追捧，港股反覆向上，最多升
１６２點，高見３０６７３。惟午後騰訊（００７００）及多隻中資金融股齊齊走低，拖累港股
最多跌３９３點，低見３０１１７。港股最終收３０１９６，跌３１３點或１﹒０３％。主板成
交１１３２﹒５９億元，較前交易日少約３％。
國指跌１３１點或１﹒０７％，報１２１８０點。滬指報３２７１，軟１７點或０﹒５５％
。
＊四大內銀個別發展，神華最差藍籌股＊
中銀監下發通知，銀行撥備覆蓋率監管要求由１５０％調整為１２０％至１５０％，貸款撥
備率監管要求由２﹒５％調整為１﹒５％至２﹒５％。建行（００９３９）盤中一度升幅近３％
報８﹒２５元，全日無升跌收８﹒０２元；農行（０１２８８）由升轉跌１﹒１５％收４﹒３元
；工行（０１３９８）收升０﹒２９％，報６﹒８元；中行（０３９８８）跌１﹒１８％，報
４﹒２元。
中保監允許資管計劃、信託產品可投資上市險企，平保（０２３１８）跌２﹒１％，報
８１﹒７５元；國壽（０２６２８）回軟１﹒７３％，報２２﹒７５元。
其他藍籌股方面，騰訊內地旗下短視頻平台「快手」有望來港上市，惟騰訊全日仍跌１％，
報４３４﹒２元；瑞聲（０２０１８）遭麥格理續予「跑輸大市」評級，目標價７５元不變，全
日回軟２﹒６１％，報１４９元；神華（０１０８８）全日跌３﹒９２％，報２０﹒８５元，為
全日表現最差恆指股。
恆安（０１０４４）升１﹒１９％，報７６﹒４元，為全日表現最佳藍籌股。
＊「三桶油」走低，藥明逆市漲逾５％＊
美匯偏軟，油價周二（７日）上升，惟「三桶油」隨大市而偏軟，中石化（００３８６）獲
大摩續予「增持」評級，目標價７﹒６４元不變，惟全日仍跌１﹒１２％，報６﹒１８元；中石
油（００８５７）跌２﹒０４％，報５﹒２７元；中海油（００８８３）跌２﹒１３％，報
１１﹒０２元。
里昂削中國電企盈測３５％至７２％，華潤電力（００８３６）跌１﹒７９％，報１３﹒２
元。
藥明生物（０２２６９）合作夥伴旗下ＨＩＶ藥物獲美批准上市，藥明收漲５﹒３６％，報
６１﹒９元。
利福國際（０１２１２）去年溢利按年升１０７﹒５％至３２﹒９９５億元，其後更獲里昂
證券維持其「跑贏大巿」評級，目標價由１１﹒２元上調至１２﹒２５元，全日漲３％，報
１２﹒３８元。（ｇｖ）