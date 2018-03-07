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即市新聞

07/03/2018 16:12

貿易戰憂慮增，港股反覆挫３１３點收３０１９６，成交１１３３億

　　《經濟通通訊社７日專訊》由於美國總統特朗普仍未就取消進口關稅問題上作出表態，市場
續憂慮貿易戰會蔓延至全球其他國家，加上市場觀望本周五（９日）美國公布的就業數據，美股
昨日（６日）陷窄幅上落格局，道指僅漲９點，報２４８８４。然而，美股收市後，美國白宮國
家經濟委員會主任科恩宣布辭職，不滿總統特朗普對進口鋼鋁徵收高額關稅的計劃，市場對貿易
戰憂慮增加，美國三大股指期貨跌約１％。
　　港股今早低開１８６點，報３０３２３，其後內銀股獲資金追捧，港股反覆向上，最多升
１６２點，高見３０６７３。惟午後騰訊（００７００）及多隻中資金融股齊齊走低，拖累港股
最多跌３９３點，低見３０１１７。港股最終收３０１９６，跌３１３點或１﹒０３％。主板成
交１１３２﹒５９億元，較前交易日少約３％。
　　國指跌１３１點或１﹒０７％，報１２１８０點。滬指報３２７１，軟１７點或０﹒５５％

　
＊四大內銀個別發展，神華最差藍籌股＊
　
　　中銀監下發通知，銀行撥備覆蓋率監管要求由１５０％調整為１２０％至１５０％，貸款撥
備率監管要求由２﹒５％調整為１﹒５％至２﹒５％。建行（００９３９）盤中一度升幅近３％
報８﹒２５元，全日無升跌收８﹒０２元；農行（０１２８８）由升轉跌１﹒１５％收４﹒３元
；工行（０１３９８）收升０﹒２９％，報６﹒８元；中行（０３９８８）跌１﹒１８％，報
４﹒２元。
　　中保監允許資管計劃、信託產品可投資上市險企，平保（０２３１８）跌２﹒１％，報
８１﹒７５元；國壽（０２６２８）回軟１﹒７３％，報２２﹒７５元。
　　其他藍籌股方面，騰訊內地旗下短視頻平台「快手」有望來港上市，惟騰訊全日仍跌１％，
報４３４﹒２元；瑞聲（０２０１８）遭麥格理續予「跑輸大市」評級，目標價７５元不變，全
日回軟２﹒６１％，報１４９元；神華（０１０８８）全日跌３﹒９２％，報２０﹒８５元，為
全日表現最差恆指股。
　　恆安（０１０４４）升１﹒１９％，報７６﹒４元，為全日表現最佳藍籌股。
　
＊「三桶油」走低，藥明逆市漲逾５％＊
　
　　美匯偏軟，油價周二（７日）上升，惟「三桶油」隨大市而偏軟，中石化（００３８６）獲
大摩續予「增持」評級，目標價７﹒６４元不變，惟全日仍跌１﹒１２％，報６﹒１８元；中石
油（００８５７）跌２﹒０４％，報５﹒２７元；中海油（００８８３）跌２﹒１３％，報
１１﹒０２元。
　　里昂削中國電企盈測３５％至７２％，華潤電力（００８３６）跌１﹒７９％，報１３﹒２
元。
　　藥明生物（０２２６９）合作夥伴旗下ＨＩＶ藥物獲美批准上市，藥明收漲５﹒３６％，報
６１﹒９元。
　　利福國際（０１２１２）去年溢利按年升１０７﹒５％至３２﹒９９５億元，其後更獲里昂
證券維持其「跑贏大巿」評級，目標價由１１﹒２元上調至１２﹒２５元，全日漲３％，報
１２﹒３８元。（ｇｖ）

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