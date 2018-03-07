林鄭月娥指九巴解僱車長事件中資方有改善空間，政府樂意介入調停

《經濟通通訊社７日專訊》九巴昨晚宣布解僱曾參與「月薪車長大聯盟」發動罷駛的四名員

工，包括大聯盟召集人葉蔚琳及並丈夫，其後表示暫緩。葉蔚琳向行政長官林鄭月娥發公開信，

要求責成勞工及福利局和勞工處調查九巴有否違反僱傭條例。

林鄭月娥回應事件，指認為資方在此事處理上有改善空間，而政府亦樂意介入調停，又表示

勞工處已接觸雙方。（ｃｗ）（ｚｚ）

