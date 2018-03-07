【煲呔涉貪】高院批曾氏找名人旁聽影響陪審團，黃仁龍發聲明否認

《經濟通通訊社７日專訊》高等法院法官陳慶偉昨日頒下的判詞中提到，前特首曾蔭權在涉

貪案審訊期間聘用公關，安排名人旁聽試圖影響陪審團。前律政司司長黃仁龍發聲明，指有關批

評不符事實。

黃仁龍表示，兩次旁聽皆屬自發，是作為曾蔭權的前同事和朋友，到庭給予曾氏夫婦鼓勵和

精神支持。他亦否認如判決所指，自己被公關公司或顧問帶進法庭坐在專用地區，而是和被告家

人一同進入法院坐於專用地區。（ｃｗ）（ｚｚ）

