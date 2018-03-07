《經濟通通訊社７日專訊》高等法院法官陳慶偉昨日頒下的判詞中提到，前特首曾蔭權在涉
貪案審訊期間聘用公關，安排名人旁聽試圖影響陪審團。前律政司司長黃仁龍發聲明，指有關批
評不符事實。
黃仁龍表示，兩次旁聽皆屬自發，是作為曾蔭權的前同事和朋友，到庭給予曾氏夫婦鼓勵和
精神支持。他亦否認如判決所指，自己被公關公司或顧問帶進法庭坐在專用地區，而是和被告家
人一同進入法院坐於專用地區。（ｃｗ）（ｚｚ）
07/03/2018 16:17
【煲呔涉貪】高院批曾氏找名人旁聽影響陪審團，黃仁龍發聲明否認
《經濟通通訊社７日專訊》高等法院法官陳慶偉昨日頒下的判詞中提到，前特首曾蔭權在涉
貪案審訊期間聘用公關，安排名人旁聽試圖影響陪審團。前律政司司長黃仁龍發聲明，指有關批
評不符事實。
黃仁龍表示，兩次旁聽皆屬自發，是作為曾蔭權的前同事和朋友，到庭給予曾氏夫婦鼓勵和
精神支持。他亦否認如判決所指，自己被公關公司或顧問帶進法庭坐在專用地區，而是和被告家
人一同進入法院坐於專用地區。（ｃｗ）（ｚｚ）
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