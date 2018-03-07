《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布數據顯示，今年２月末外匯儲備３﹒１３４萬億美
元，環比下降０﹒８５％，１月末為３﹒１６１萬億美元，為去年１月以來首次減少。
人行網站數據顯示，２月末官方儲備資產中黃金儲備７８０億美元，１月末為７９６億美元
；２月末黃金儲備５９２４萬盎司，１月末為５９２４萬盎司，連續１７個月不變。
數據並顯示，以ＳＤＲ計，中國２月末外匯儲備為２１６７８﹒６１億ＳＤＲ。（ｂｉ）
07/03/2018 16:22
【外儲回落】中國２月外儲減至３﹒１３萬億美元，去年１月來首降
《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布數據顯示，今年２月末外匯儲備３﹒１３４萬億美
元，環比下降０﹒８５％，１月末為３﹒１６１萬億美元，為去年１月以來首次減少。
人行網站數據顯示，２月末官方儲備資產中黃金儲備７８０億美元，１月末為７９６億美元
；２月末黃金儲備５９２４萬盎司，１月末為５９２４萬盎司，連續１７個月不變。
數據並顯示，以ＳＤＲ計，中國２月末外匯儲備為２１６７８﹒６１億ＳＤＲ。（ｂｉ）
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