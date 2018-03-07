  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/03/2018 11:44

《股林淘金－林家亨》港交所（００３８８）企穩可留意

　　《股林淘金》昨晚（６日）美國首席經濟顧問科恩因不滿美國總統特朗普向鋼鐵和鋁徵收額
外關稅的政策而宣布請辭，影響今早市場的投資氣氛；但筆者認為對環球股市影響不大，相信股
市仍能反覆向上，投資者不妨趁低買入港交所（００３８８）。
　
＊放寬規限吸引新經濟股港上市＊
　
　　對比上年，港股成交平均額大增近四成，加上港交所在近期推出多項重大改革，包括正式拓
寬現行上市制度，允許「同股不同權」的公司在主板上市，容許尚未盈利或未有收入的生物科技
發行人，或者是不同投票權架構的新興及創新產業發行人，在作出額外披露及制定保障措施後在
主板上市；這些政策相信可以吸引更多「新經濟」公司赴港上市，為投資者帶來更多選擇。
　
＊收緊創板上市及轉板要求＊
　
　　除了放寬主板的同時，港交所亦提高了香港創業板轉主板的門檻取消創業板發行人轉往主板
上市的簡化轉板申請程序；由創業板轉往主板上市的申請人必須委任保薦人，而且必須在遞交上
市申請的最少兩個月前委任，而且將創業板上市申請人在上市時的預期最低市值由１億港元增加
至１﹒５億港元，以及將創業板公司控股股東的上市後禁售期由１年延長至２年，而主板上市公
司的上市後禁售期規定則維持不變。
　
＊港所上望３０６元＊
　
　　在改革之餘亦不忘加強市場監管，相信上述改革將會令香港金融市場在全球更有競爭力，港
交所的收入亦會慢慢上升，中長線發展看好。短線技術走勢上，港交所早前高見３０６元後衝高
回落，投資者不妨於５０天線至１００天線（２５０元至２７０元）左右分注買入，中線上望
３０６元的前高位，跌穿２２０元要考慮止蝕。
　
＊華潤置地侯低買入＊
　
　　內房板塊近期跑輸大市，主要是因為市場傳出內地房產稅的政策已接近出台，其實內地房產
稅的消息早已被市場消化。而且近期不少內房股都表示，首兩個月的銷售仍能保持中高增長水平
，筆者相信內房板塊中線看好。較早前中國海外（００６８８）已率先反彈，現階段投資者不妨
留意華潤置地（０１１０９）。集團於去年合同銷售按年上升４１％至１５２０億元人民幣，高
於較早前已調整的１３２０億元人民幣之目標，預計潤地今年銷售增長至少有３０％，加上集團
有強勁的經常性租金收入，投資不妨趁低買入，作中長線投資之用。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情07/03/2018
【立會補選】民主派憂投票率低影響選情
生財有道07/03/2018
【放寬紅線】中銀監「力誘」處置不良貸款 招行建行工行看高一線
生財有道07/03/2018
【貿易硝煙】科恩不敵貿易鷹派請辭 侵侵「關稅大棒」節奏恐加快
生財有道07/03/2018
市區最後上車盤？買居屋全手冊
國際動態07/03/2018
兩韓下月首腦峰會 金正恩願無核化
香港政情06/03/2018
【立會補選】民主300+譴責不明人士擾攘建測規園界補選論壇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
食多些還是食少些？4個關於蛋白質謬誤 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【心靈篇】給狗年犯太歲的人：一切都是最好的安排 2
政是有心 ． 余君雋
全民派錢好，撥錢規劃未來更好 8
抵玩自助遊
$2200玩5日 兩個轆遊台中 踩入南投秘景 4
健康解「迷」
【5大邪惡點心】一盅兩件超高脂！食得多易患心血管疾病？ 3
第一桶金 ． 方元
定時定額給孩子零用錢，不好！
我家私房菜 ． 韋太
【葷素組合】素鴨燜五花腩 3
有種生活 NEW
【鬥木為生】大喊「媽的」！90後硬頸女木匠堅持入榫造家具
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 2
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
市已跌 該怎辦？
論盡中港台 ． 岑逸飛
「損富補貧」的理財之道 4
足球俱樂部 ． 主教練
車路士內憂外困 曼城主場取三分 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
爆笑愛情微小說 2
陶冬天下 ． 陶冬
特朗普石破天驚 鮑威爾言簡意賅
綠路閑人 ． lolo
夜貓子養生飲 4
盛衰關鍵 ． 林奮強
長遠投資 短期紓困 應使則使 真正利民 5
我做Marketing ． Michael & Derek
【細數5大偏門app】突圍而出還是名留青「屎」？ 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 207
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 9
有種生活 NEW
【情迷獅頭】為紮獅輟學、拆床！中佬高呼「不做最年輕紮作師」 5
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊