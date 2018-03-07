《股林淘金－林家亨》港交所（００３８８）企穩可留意

《股林淘金》昨晚（６日）美國首席經濟顧問科恩因不滿美國總統特朗普向鋼鐵和鋁徵收額

外關稅的政策而宣布請辭，影響今早市場的投資氣氛；但筆者認為對環球股市影響不大，相信股

市仍能反覆向上，投資者不妨趁低買入港交所（００３８８）。



＊放寬規限吸引新經濟股港上市＊



對比上年，港股成交平均額大增近四成，加上港交所在近期推出多項重大改革，包括正式拓

寬現行上市制度，允許「同股不同權」的公司在主板上市，容許尚未盈利或未有收入的生物科技

發行人，或者是不同投票權架構的新興及創新產業發行人，在作出額外披露及制定保障措施後在

主板上市；這些政策相信可以吸引更多「新經濟」公司赴港上市，為投資者帶來更多選擇。



＊收緊創板上市及轉板要求＊



除了放寬主板的同時，港交所亦提高了香港創業板轉主板的門檻取消創業板發行人轉往主板

上市的簡化轉板申請程序；由創業板轉往主板上市的申請人必須委任保薦人，而且必須在遞交上

市申請的最少兩個月前委任，而且將創業板上市申請人在上市時的預期最低市值由１億港元增加

至１﹒５億港元，以及將創業板公司控股股東的上市後禁售期由１年延長至２年，而主板上市公

司的上市後禁售期規定則維持不變。



＊港所上望３０６元＊



在改革之餘亦不忘加強市場監管，相信上述改革將會令香港金融市場在全球更有競爭力，港

交所的收入亦會慢慢上升，中長線發展看好。短線技術走勢上，港交所早前高見３０６元後衝高

回落，投資者不妨於５０天線至１００天線（２５０元至２７０元）左右分注買入，中線上望

３０６元的前高位，跌穿２２０元要考慮止蝕。



＊華潤置地侯低買入＊



內房板塊近期跑輸大市，主要是因為市場傳出內地房產稅的政策已接近出台，其實內地房產

稅的消息早已被市場消化。而且近期不少內房股都表示，首兩個月的銷售仍能保持中高增長水平

，筆者相信內房板塊中線看好。較早前中國海外（００６８８）已率先反彈，現階段投資者不妨

留意華潤置地（０１１０９）。集團於去年合同銷售按年上升４１％至１５２０億元人民幣，高

於較早前已調整的１３２０億元人民幣之目標，預計潤地今年銷售增長至少有３０％，加上集團

有強勁的經常性租金收入，投資不妨趁低買入，作中長線投資之用。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

