《經濟通通訊社７日專訊》早前有傳媒報道，上海市政府重大產業項目的投融資平台上海國
盛集團已取得中國華信的管理和日常經營權。中國華信旗下上市公司華信國際
（深：００２０１８）今日下午表示，截至目前，公司董事會未收到相關通知。
華信國際在深交所互動平台回應稱，將嚴格按照相關規定履行重大信息的信息披露義務，籲
投資者以公司披露的公告信息為準，不要輕信網絡不實傳言。（ｅｙ）
07/03/2018 16:15
【危機隱現】傳上海市政府接管中國華信，華信國際稱未收到通知
《經濟通通訊社７日專訊》早前有傳媒報道，上海市政府重大產業項目的投融資平台上海國
盛集團已取得中國華信的管理和日常經營權。中國華信旗下上市公司華信國際
（深：００２０１８）今日下午表示，截至目前，公司董事會未收到相關通知。
華信國際在深交所互動平台回應稱，將嚴格按照相關規定履行重大信息的信息披露義務，籲
投資者以公司披露的公告信息為準，不要輕信網絡不實傳言。（ｅｙ）
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