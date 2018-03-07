【放寬紅線】中銀監下調撥備紅線最低１２０％，料增厚銀行利潤

《經濟通通訊社７日專訊》中銀監下發通知，下調商業銀行貸款損失準備監管要求，撥備覆

蓋率監管要求由１５０％調整為１２０％－１５０％，貸款撥備率監管要求由２﹒５％調整為

１﹒５％－２﹒５％。這意味著，部分銀行可能因少計提貸款損失準備而增加利潤。不過，這些

利潤不可用於發放獎金、增加分紅；而節約的支出，也不可用於降低信貸成本率。



＊料釋放銀行業利潤上限約１萬億＊



據《證券時報》報道，目前還無法確切得知各家銀行的貸款分類準確性、處置不良貸款主動

性、資本充足性，因此難以判斷哪些銀行可以享受到降撥備的紅利。不過，有分析人士推算，理

論上可以釋放銀行業利潤的上限約１萬億元人民幣。

社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示，對貸款分類比較貼近實際情況的銀行，適度調

低撥備要求，其實是在維持銀行風險撥備覆蓋能力的同時，增厚銀行的利潤。

恆豐銀行研究院執行院長董希淼認為，從國際角度來看，世界上大概有７０％的國家將撥備

覆蓋率作為法定監管要求，中位數應該是７０％左右。中國１５０％的覆蓋率要求是過高的。中

銀監目前設置了一個逆周期動態調節機制，科學合理對貸款撥備覆蓋率進行調整，有利於銀行業

金融機構更好的做好風險跟收益的平衡，提高貸款積極性。



＊浦發行撥備覆蓋率最低＊



Ａ股２５家上市銀行去年三季度末的不良貸款撥備覆蓋率數據顯示，有５家銀行去年９月末

撥備覆蓋率較年初下滑，其中浦發銀行下滑幅度最大，截至去年９月末，浦發銀行

（滬：６０００００）撥備覆蓋率較年初下滑３４﹒５５個百分點至１３４﹒５８％，這也是Ａ

股上市銀行各類財報中出現的最低值。

除浦發銀行外，工商銀行撥備覆蓋率也在去年９月末低於１５０％，為１４８﹒４２％。

整體來看，Ａ股上市銀行撥備覆蓋率普遍高於１６０％以上，南京銀行、寧波銀行甚至達到

４００％以上。如果以１５０％為紅線，去年９月末撥備覆蓋率較為接近紅線的只有華夏、民生

、光大、平安４家股份行和中行、交行２家國有大行。（ｃｔ）

