【貿易硝煙】科恩不敵貿易鷹派請辭，侵侵「關稅大棒」節奏恐加快

《經濟通通訊社記者俞瑾７日報道》白宮「貿易鷹派」勢力崛起的傳聞，從白宮首席經濟顧

問科恩（Ｇａｒｙ Ｃｏｈｎ）請辭的消息再添論據。身負「華爾街支持者」的美名，科恩辭職

令今早美股期貨急跌，其中道指期貨一度跌逾４００點，拖累港股亦低開近２００點。市場更傳

言，科恩不滿特朗普的關稅政策，其辭職將加大全球貿易戰風險。



＊白宮「鷹派三巨頭」勢力正崛起＊



曾任職高盛集團的科恩一直被視為白宮內部的理性派和全球化旗手。上周特朗普宣布將對進

口鋼材和鋁分別徵收２５％和１０％的全球性關稅，分析就指此決定顯示科恩在白宮已被邊緣化

，其和國務卿蒂勒森、防長馬蒂斯組成的「貿易鴿派」，不敵商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤

及國家貿易委員會主席納瓦羅組成的「鷹派三巨頭」。

消息指，科恩原打算於周四（８日）邀請啤酒、飲品罐製造商、汽車業及油企高層與特朗普

會談，試圖阻止開徵關稅，惟最後仍決定辭職離去。

特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ最新表示，將很快決定新的白宮國家經濟委員會主任人選。納瓦羅

及保守派評論員Ｌａｒｒｙ Ｋｕｄｌｏｗ料成接替科恩的大熱。



＊３０１調查及廣泛限制夾擊中國＊



儘管有觀點認為「貿易戰」是商人本色的特朗普用於討價還價的工具，但特朗普針對中國的

嚴厲舉措正陸續有來，並非僅僅「狼來了」。

除了美國貿易代表辦公室將於下月公布針對中國的３０１調查結論，特朗普或將利用此調查

建議作出針對中國知識產權的新措施的根據，《彭博社》最新透露，白宮正考慮對中國輸美產品

和在美投資實行廣泛的限制，包括對中國進口的鞋具服裝、家電等產品全面徵收關稅。

倘若報道屬實，特朗普上周首份貿易政策報告中提及的「美國將採取一切可能的貿易措施來

阻止中國削弱真正的市場競爭」將不再是紙上談兵。

摩根士丹利測算，倘若將美國現有和潛在的貿易保護措施影響一併考慮，將拖累中國出口增

速１﹒２個百分點，並拖累中國經濟增速０﹒１個百分點。

絕對數值來看似乎影響不大，但大摩警告，雖然直接影響有限，但特朗普使用「關稅大棒」

的節奏太快。而３０１調查導致的潛在懲罰將影響半導體、計算機和電信設備領域。此外，存在

對汽車和汽車零部件普遍上調關稅風險，並導致亞洲生產鏈中斷的溢出效應。

瑞銀則預計，中國料將相對克制以避免摩擦升級，但如果美國出台更為嚴厲的制裁措施，中

國的措施也可能升級，並擴大至美國對中國的投資。

