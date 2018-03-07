【放寬紅線】中銀監「力誘」處置不良貸款，招行建行工行看高一線

《經濟通通訊社７日專訊》一邊是監管層反覆強調「引導資金更好服務實體經濟」，另一邊

是「表外回表」帶來的銀行資本金壓力急升，一直企硬１５０％的內銀撥備覆蓋率「紅線」終見

鬆動，新規料推高內銀利潤和估值，刺激股價普遍造好。

所謂撥備覆蓋率，全稱是不良貸款撥備覆蓋率。計算方法為「貸款損失準備金計提餘額╱不

良貸款餘額」。中銀監數據顯示，截止２０１７年底，商業銀行貸款損失準備餘額為３﹒０９萬

億元人民幣，撥備覆蓋率１８１﹒４２％。



＊一行一策更真實反映資產質量＊



據中銀監通知，撥備覆蓋率監管要求由１５０％調整為１２０％－１５０％，貸款撥備率監

管要求由２﹒５％調整為１﹒５％－２﹒５％，但具體高低是按照「一行一策」原則，參照商業

銀行貸款分類準確性、處置不良貸款主動性、資本充足性三方面來確定。

以銀行貸款分類準確性為例，如商業銀行將逾期９０天以上貸款１００％納入不良貸款，其

撥備覆蓋率最低可降至１２０％；如商業銀行僅將７０％的逾期９０天以上貸款納入不良貸款，

其撥備覆蓋率則維持１５０％。

再以處置不良貸款主動性為例，如商業銀行處置的不良貸款佔新形成不良貸款的比例達

９０％或以上，其撥備覆蓋率最低可降至１２０％；如處置比例僅６０％，其撥備覆蓋率則維持

１５０％。

中銀監就指，新規將督促商業銀行加大不良貸款處置力度，真實反映資產質量，騰出更多信

貸資源提升服務實體經濟能力，有效服務供給側結構性改革。



＊助提升邊際利潤及中長期估值＊



花旗據此認為，有較少不良貸款、積極處置不良資產和具較高資本充足率的優質大型銀行較

受惠。其中，預期工行（０１３９８）、建行（００９３９）即時受惠最大，因其不良貸款撥備

覆蓋率較低，放寬規則有助提高公司邊際利潤。

根據上市銀行三季報，招行、建行、工行、中行的撥備覆蓋率分別為２３５﹒１５％、

１６２﹒９１％、１４８﹒３２％、１５３﹒５７％。

中金公司則指，新政應會增強內銀資產負債表透明度，減輕投資者對資產質量的擔憂，並提

高中長期的估值水平。該行預計，上市銀行撥備覆蓋率平均將下降２２個百分點，工行、建行、

中行和招行應受益更多，分別給予Ｈ股目標價１２﹒９元、１４﹒３元、９元、５１元。

中信證券亦稱，新監管指標將增加不良貸款確認的謹慎程度，並加快不良貸款處置進度，引

導銀行審慎經營。預計招行、建行等謹慎型銀行更受益此次政策調整。

交行表示，從政策細則看，大型商業銀行和少部分股份制銀行在不良貸款認定標準上更為嚴

格，受益更明顯，而中小銀行相對受限，帶來的資本壓力緩解也較為有限。

截止下午３時，招行升１﹒４％，工行升０﹒６％，建行升０﹒５％。（ｊｙ）

