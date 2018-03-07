《投資智慧－鄧聲興》晶片需求殷兼國策支持，留意中興中芯

《投資智慧》美國半導體行業協會（ＳＩＡ）數據顯示，全球１月晶片銷售額增長

２２﹒７％並創新高，連續１８個月增長，帶動晶片相關股份造好。１月美國半導體銷售額按月

升４０﹒６％，創有史以來最大增幅。



至於中國市場，銷售額增長１８﹒３％；另一方面，工信部數據顯示，去年全年中國通信設

備行業生產、出口保持較快增長。全年生產手機１９億部，實現出口交貨值比上年增約１４％。

其中，智慧手機佔全部手機產量比重７４％，微型電腦設備產量比上年增長６﹒８％。隨著未來

５Ｇ、人工智慧、加密貨幣、汽車電子、物聯網等新興領域將會產生大量的晶片代工需求，加上

移動、高性能計算、物聯網和汽車電子等平台未來將繼續增長，相關晶片需求也會持續提升。



＊中芯看中長線＊



在晶片行業中，中芯（００９８１）股價早前隨市回落，現逐漸收復失地，最近錄三連陽走

勢穩步上揚。集團去年第四季業績低於市場預期，且公司對今年第一季業績預期欠明朗；相信集

團，現時正處於產能擴張和研發支出的高峰期，同時市場競爭加劇導致利潤承壓，影響短期業績

。但長遠來看，在全球半導體產業向中國轉移的大趨勢下，同時隨著５Ｇ建設和人工智慧應用的

發展，晶圓代工企業發展持續向好，中長線對集團的收入規模和技術發展有利。



此外，晶片行業獲國家資金及政策直接支援，市場消息透露中國目前正在進行國家集成電路

產業投資基金二期的成立工作，二期擬募集最多２０００億元人民幣，計劃今年完成。出資暫者

包括：中央財政、一些國有企業和一些地方政府等。該基金一期已經投資超過２０家上市公司，

包括中興（００７６３）和中芯等。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

