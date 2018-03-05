《權證紅盤－朱紅》調整市注意控制風險

《權證紅盤》恆指在今年１月２９日創十年新高３３４８４點後，旋即在２月頭出現

３０００點的調整，隨後兩周的低位反彈，最高見３１７９９點，預料短線反彈基本完成。恆指

的１００天線在３００００點附近。筆者在２月１４日的文章內提到，「現在大家都不敢斷定，

上周的環球金融震盪是短線的正常調整，還是長線跌市之始。」我們要提防的是：假如美股及環

球主要金融市場，近期再次出現像２月頭的大幅調整，那我們就很可能相信２月頭的調整不是個

別事件，而是下行調整市的開始。在調整市況當中，每一次的反彈會比上一次的弱，所以每一次

入市博反彈都要小心。



＊當心恆指或再試３０３００區域＊



從恆指牛熊證街貨分布圖來看，現在恆指牛證的重貨區集中在３０３００－３０５００點，

共有約２１００張期指合約；而恆指熊證的重貨區的街貨，在３１８００－３２０００點，約

９００張期指合約。從恆指牛熊證分布圖分析，投資者宜小心恆指再次下試３０３００點附近區

域。



＊窩輪市場資金流向＊



過去一周約共有４億元流入窩輪市場，同時有１億元流出，資金淨流入約３億元。在流入的

資金中，排行第一是騰訊（００７００）認購證，有１﹒２億元流入。第二大是港交所

（００３８８）認購證，有３７００萬元流入。第三大流入的是恆指認沽證，有約３６００萬元

流入。第四大資金流入的是平保（０２３１８）認購證，有３０００萬元流入。

至於上周資金流走方面，最多資金從平保認沽證流出，大約有１７００萬元流走。第二大資

金流出的是吉利（００１７５）認購證，有１６００萬元流走。



＊看淡騰訊部署＊



雖然騰訊近年一直是帶領大市向上的火車頭，如果恆指要調整，騰訊也無法避免受拖累。如

果看淡騰訊，可留意騰訊認沽證２２４０１，行使價４００﹒６８元，今年６月到期，實際槓桿

約７倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

