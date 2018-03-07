《缸邊嫺談－黃惠嫺》中石化煉化去年新簽合同急增撐未來收入

《缸邊嫺談》中石化煉化（０２３８６）於今年１月３０日發出盈利警告，集團預期截至

２０１７年１２月３１日止１２個月稅後淨利潤較２０１６年同期下降約２５％至３５％，主要

由於集團２０１６年新簽合同額減少，２０１７年國內外煉油、石油化工及新型煤化工行業投資

下降，以及工程市場競爭激烈等因素的影響。

到２月２３日集團發出自願性公告，公布２０１７年集團的新合同總值及未完成合同量的數

據。截至２０１７年１２月３１日止十二個月期間，集團新簽訂合同總值為人民幣３９０﹒６３

億元，同比增長４１﹒７％；而集團未完成合同量為人民幣９１０﹒２８億元，同比增長

３﹒２％。２０１７年第四度，集團新簽訂的合同總值為人民幣１１６﹒９９億元。

以分部計，２０１７年全年當中又以工程總承包業務的新簽合同總值同比增長８１﹒８％至

１９８﹒３８億元最佳。以行業計，則以石油化工的新簽合同總值同比增長１﹒２５倍至

１６７﹒４４億元最佳。以地域計，中國內地的新簽合同總值同比增長６９﹒１％至

２９０﹒７億元最佳。集團於去年１２月１２日公布《關於Ｈ股股票增值權激勵計劃草案獲得國

務院國有資產監督管理委員會批覆》的公告。集團推出的管理層激勵方案，加上控股公司中國石

化集團推出的五年計劃，當中將有四項世界級煉油與化工專案計劃，相信有助提升集團新增業務

量及收入。



＊國家政策的機遇＊



集團的控股股東為中國石化集團公司，為國內三大油企之一，擁有國資的背景，中石化已計

劃在「十三五」期間投資２０００億元於茂湛、鎮海、上海和南京等地打造世界級煉化基地。四

大基地優化升級後，總煉油能力將達到１﹒３億噸╱年，乙烯能力將達到９００萬噸╱年，分別

約佔國內產能的１７％、３１％。相信中石化在優化升級四大世界煉化基地時會給予更多的新合

約予中石化煉化；再加上四個世界級煉化基地分別位於國內泛珠三角、長三角和長江下游地區，

正是國家實施「一帶一路」與長江經濟帶兩大戰略的核心地區，其中，茂湛基地位於泛珠三角地

區，毗鄰港澳，與東南亞地區隔海相望，地理位置獨特，處於「一帶一路」戰略的核心區域。而

集團為抓緊「一帶一路」的發展大好機遇，已密切跟蹤馬來西亞、泰國和印尼等國家的多個大型

項目，未來更會在「一帶一路」沿線不斷擴大市場布局，打開沿線國家的市場。除煉化業務之外

，集團亦積極環保和節能業務的推進。在節能領域上，集團廣泛交流各類低溫熱發電、動設備節

能、配電節能等技術，豐富技術儲備，提升節能服務能力；在環保領域上，集團與合作夥伴共同

推動國內某大型土壤修復項目工業化實施；並繼續開展土壤修復技術交流，提升應對各類污染土

壤修復項目的能力。相信在國家大力推動環保節能減排、大氣及土壤治理下，集團的環保節能業

務將取得更多的合同，提升集團收入。投資者可考慮於現水平增持或吸納，中長線目標價則為

８﹒６８元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

