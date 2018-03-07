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即市新聞

07/03/2018 13:57

港股跌幅擴大至３００點報３０２１０，美股指期貨挫逾１％

　　《經濟通通訊社７日專訊》港股午後跌幅擴大，最新報３０２１０，跌３００點或跌
０﹒９８％，主板成交７５６﹒４５億元。國企指數報１２１７７，跌１﹒０９％或跌１３３點
。即月期指新報３０１７９，跌３０６點，低水３１點。即月國指期貨報１２１９１，跌１３２
點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３２８１，跌７點或跌０﹒２４％。
　　美國三大股指期貨最新均跌逾１％，當中道指期貨新報２４４９６，跌３５６點或
１﹒４３％；而標指期貨報２６９１，跌３２點或１﹒２％。美國白宮國家經濟委員會主任科恩
（Ｇａｒｙ　Ｃｏｈｎ）宣布辭職，因不滿總統特朗普對進口鋼鋁徵收高額關稅的計劃。
　　本港股重股普遍向下，騰訊（００７００）跌１﹒６９％，報４３１﹒２元；成交約
１２１３萬股，涉資５２﹒９２億元。中移動（００９４１）升０﹒２１％報７０﹒８５元；
匯豐控股（００００５）跌０﹒７２％，報７６﹒０５元；建行（００９３９）倒跌０﹒１３％
報８﹒０１元，早市曾高見８﹒２５元；工行（０１３９８）無升跌報６﹒７８元。平保
（０２３１８）及國壽（０２６２８）均跌近２％，分別報８１﹒９元及２２﹒７元；友邦保險
（０１２９９）跌２﹒０９％報６３﹒２元。（ｅｃ）

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