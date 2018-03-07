《日入而息》科恩請辭，美或增關稅類別，貿易戰陰霾港股挫三百點

《今天重點》﹡白宮顧問科恩不滿關稅政策將請辭，美股期貨插逾１％

﹡科恩不敵貿易鷹派請辭，侵侵「關稅大棒」節奏恐加快

﹡《彭博社》最新透露，白宮正考慮對中國輸美產品和在美投資實行廣泛的

限制，包括對中國進口的鞋具服裝、家電等產品全面徵收關稅。

倘若報道屬實，特朗普上周首份貿易政策報告中提及的「美國將採取一切

可能的貿易措施來阻止中國削弱真正的市場競爭」將不再是紙上談兵。

﹡中銀監「力誘」處置不良貸款，招行建行工行看高一線；中銀監下調撥備紅

線最低１２０％，料增厚銀行利潤；分析：撥備率若降至１２０％，料銀行

業盈利增５７％



《即日市況》﹡貿易戰憂慮增，港股反覆挫３１３點收３０１９６，成交１１３３億



《深滬股市》﹡貿易戰或升級滬指收市跌０﹒５５％，深成指跌近１％



《美元匯價》﹡貿易戰憂慮重燃，美元續築底；歐元最新報１﹒２４３８╱４０，日圓最新

報１０５﹒５５╱５８



《公司業績》﹡海通證券（０６８３７）２月公司淨利５４７８萬元人民幣，跌８６﹒２％

﹡利亞零售（００８３１）去年溢利升７﹒６５％至１﹒５億元，息１４仙

﹡東方證券（０３９５８）２月非合併淨虧損２﹒９５億元人民幣

﹡中國銀河（０６８８１）２月純利跌近８５％至４７５９萬元人民幣

﹡廖創興企業（００１９４）去年純利升６２﹒７％至７﹒４５億元，派息

０﹒４２元



《公司資訊》﹡天長（０２１８２）超購近５７８倍，一手中籤率三成

﹡中國中藥（００５７０）向兩家中成藥商增資共８２０４萬元人民幣

﹡中國長遠（００１１０）出資１２５萬元合營區塊鏈技術公司

﹡中國海洋捕撈（０８０４７）折讓１８％配股淨籌２﹒９億元

﹡中駿（０１９６６）２月實現合同銷售３９億元人民幣，按年增９５％

﹡宏華（００１９６）首個頁岩氣平台一體化總包項目動工，涉億半人民幣

﹡協合新能源（００１８２）２月權益發電量增近５６％至約３０４ＧＷｈ

﹡金力（０３９１９）購大埔兩項商住物業，涉資４０３０萬元

﹡金利通（０８２５６）遭上市委員會建議取消其上市地位

﹡阿里雲表示與港府溝通智慧城市項目，將推出八款新產品

﹡建成（０１６３０）合營拓本港樓宇維修保養及裝修服務

﹡泰山石化（０１１９２）公布非執董尹藍天辭任

﹡康達國際（０６１３６）２月底每日污水處理量簽訂合同４１５萬噸，增

１６％

﹡華君控股（００３７７）斥近１９億元人民幣購三幅江蘇無錫市商住地

﹡興科蓉（０６８３３）擬購內地一醫院八成股權

﹡耀萊（００９７０）６﹒５億人幣向榮譽主席購北京房產

﹡會德豐（０００２０）Ｍａｌｉｂｕ再度加推２５０伙，周日開售

﹡瑞房（００２７２）２月份合約銷售額升近１６０％，首兩個月跌２６％

﹡創維數碼（００７５１）上月電視機總銷售量升兩成，中國市場升２５％



《國企紅籌》﹡中遠海能（０１１３８）向大連中石油注資近４億元人民幣

﹡天津港發展（０３３８２）與天津港灣電力訂立設備採購合同

﹡ＴＣＬ多媒體（０１０７０）發布Ｘ５、Ｃ６、Ｐ５系列新品

﹡大冶有色（００６６１）湖北銅綠山礦事故損失４５１８萬元人民幣

﹡中國聯通啟動「一號雙終端」業務，穿戴設備無需ＳＩＭ卡

﹡東風集團股份（００４８９）２月總銷量按年跌１５％至１６﹒５萬台

﹡中國中車（０１７６６）夥中車集團及天津信託成立中車金融租賃公司



《神州民企》﹡戴姆勒表示與吉利（００１７５）合作需先獲合作夥伴北汽及比亞迪同意

﹡騰訊概念股快手據報有望今年來港上市；騰訊與聯發科技成立聯合創新實驗

室，就手遊及ＡＩ戰略合作

﹡比亞迪（０１２１１）２月新能源汽車銷量按月升１４％

﹡雅居樂（０３３８３）２月預售金額跌１３﹒３％至５５﹒６億元人民幣



《中國要聞》﹡報道指中國將從４月開始發布月度調查失業率數據

﹡福布斯全球富豪百強，網易丁磊吉利李書福上榜

﹡機構料內地２月新增貸回落至萬億元以內

﹡中保監表示單一股東持股比例上限由５１％降至１╱３；對險企股權實施分

類監管，建准入負面清單；中保監公布股權管理辦法，資管信託可投資上市

險企

﹡全國農險電子保單率先在上海試點

﹡原油期貨上市前再組織兩次全市場生產系統演練

﹡人行逆回購三連停，開展ＭＬＦ操作１０５５億元

﹡海航售Ｐａｒｋ Ｈｏｔｅｌｓ九成持股，套現９６億

﹡中國２月外儲減至３﹒１３萬億美元，去年１月來首降

﹡外匯局表示非美元貨幣跌及資產價格回調令２月外儲下降

﹡能源局表示推動化解煤電過剩產能，加快油氣體制改革



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０７４５﹒３２點



《其他消息》﹡民主派去信鄭若驊及李家超要求他們出席立法會公聽會

﹡司馬文稱已按地政總署要求拆除寓所外官地地燈和地磚

﹡民主派憂投票率低影響選情

﹡羅致光稱不少公司有不同工會，令集體談判機制複雜

﹡林鄭月娥指九巴解僱車長事件中資方有改善空間，政府樂意介入調停

﹡高院批曾氏找名人旁聽影響陪審團，黃仁龍發聲明否認

﹡旺角騷動案疑再有人影陪審團，警帶走一操普通話男子

﹡陳帆稱關注九巴解僱車長事件，望互諒互讓解決紛爭

﹡市建局通州街╱桂林街需求主導重建項目招收意向書

﹡仲量聯行表示新樓落成追不上需求，倡政府推「限價樓」

﹡深股通賣盤超買盤流出７﹒８億元，近一個月最多；滬股通流出１６﹒８億

元，２月９日以來流出最多

﹡保監局表示明年接管直接監管中介人功能，今年中將推諮詢；去年整體保費

收入按年錄雙位數增長，內地客保單趨穩

﹡金管局表示２月底官方外匯儲備增至４４３５億美元



《兩會直擊》﹡Ｃ９１９已獲８１５架訂單，後續型號正在研製

﹡人行行長周小川９日出席人大發布會

﹡上汽陳虹稱全力研發智能汽車，做強上海製造品牌

﹡恆大許家印稱出台房地產稅必須慎重研究

﹡財政部表示今年大幅擴大小微企減半徵收所得稅優惠範圍；正起草完善房地

產稅法律草案；設國家融資擔保基金，改善中小微企融資環境；續推多邊和

雙邊關稅談判，促進國際稅收協調；財政部個稅改革關注兩大點：提高起徵

點及專項扣除

﹡財政部肖捷稱未來政府負債率維持去年３６﹒２％水平；合理確定分地區地

方政府債務限額，推管理改革；赤字率以赤字規模制定，積極財策方向未變

﹡農業部表示下調稻穀小麥最低收購價對農民影響不會太大；正與財政部建立

綠色發展導向的財政補貼政策；沒有批准轉基因糧食的商品化種植；政策不

允許城裏人到農村買宅基地建屋；第二輪土地承包延長意味農村經營制度不

改變

﹡劉鶴稱中美雙方均表示不打貿易戰，續進行深入談判

﹡胡一帆料今年經濟增６﹒６％，財政政策仍積極

﹡景順表示人大今年會議在保持穩定的同時謀求改進

﹡瑞銀高挺稱中概巨頭ＣＤＲ回歸Ａ股將是逐漸的過程；看好銀行、新興產業

、環保和消費行業

﹡馬化騰稱建議監管部門和金融機構加強監管金融科技

﹡中興通訊表示力爭明年上半年５Ｇ設備規模化生產

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