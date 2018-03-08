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即市新聞

08/03/2018 08:02

《日出而作》油價跌逾２％，道指收跌８２點，永利澳門兩個月業績

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４８０１．３６　跌　　　８２．７６點╱０．３３％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７２６．８０　跌　　　　１．３２點╱０．０５％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７３９６．６５　升　　　２４．６４點╱０．３３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１５７．８４　升　　　１１．０９點╱０．１６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２４５．３６　升　　１３１．４９點╱１．０９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５１８７．８３　升　　　１７．６０點╱０．３４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．１９，歐元兌美元１．２４１２
　
　　《最新資訊》﹡加拿大央行維持利率於１﹒２５％不變，符合市場預期
　　　　　　　　﹡美１月貿易逆差創逾９年新高，對中國及加國逆差激增
　　　　　　　　﹡歐元區確認第四季經濟增長２﹒７％，為逾十年來最佳
　　　　　　　　﹡中國奧園（０３８８３）首攻港，收購西半山舊樓
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）１﹒４億元，統一大坑新村街舊樓
　　　　　　　　﹡啟德３商業酒店地，總估值達３６０億元
　　　　　　　　﹡泛民邀約陳茂波，提預算案補足建議
　　　　　　　　﹡美關稅或豁免部分國家，美股個別發展，美債持平
　　　　　　　　﹡美元靠穩，市場靜候美國鋼鋁關稅計劃細節
　　　　　　　　﹡國際天食（０３６６６）料去年溢利大增逾１﹒５倍
　　　　　　　　﹡雅仕維（０１９９３）料去年稅後淨利潤增長６５％至８５％
　　　　　　　　﹡閩信集團（００２２２）料去年溢利增長約９０％
　　　　　　　　﹡歐盟「脫歐」談判指引未提及金融案
　　　　　　　　﹡白宮提出鋼鋁關稅計劃或豁免加拿大及墨西哥等盟友國家
　　　　　　　　﹡右翼北方聯盟黨魁直言總理之位非我莫屬
　　　　　　　　﹡永利澳門（００１１２８）兩個月收益按年升近２８％至８﹒５５億美元
　　　　　　　　﹡百富環球（００３２７）去年純利倒退３２﹒２％至４﹒１億元，息４仙
　　　　　　　　﹡銀娛（０００２７）旗下澳門銀河三四期，吸千禧世代客
　　　　　　　　﹡騰邦控股（０６８８０）去年虧轉盈２４１４﹒２萬元，息２﹒３仙

　　《神州民企》﹡瑞信續予比亞迪（０１２１１）優於大市，匯證維持港交所（００３８８）
　　　　　　　　　２８８元
　　　　　　　　﹡港股反覆挫逾３００點，北水回落沽內銀融創（０１９１８）買吉利
　　　　　　　　　（００１７５）

　　《中國要聞》﹡習近平表示完全贊同修憲，體現黨和人民共同意志
　　　　　　　　﹡官媒評流量增速降費指升級數字中國的關鍵一步
　　　　　　　　﹡上海鋰電池展將於今年８月２３日舉行
　　　　　　　　﹡上期能源否認境外投資者可藉原油期貨投其他領域

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