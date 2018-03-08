《日出而作》油價跌逾２％，道指收跌８２點，永利澳門兩個月業績

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４８０１．３６ 跌 ８２．７６點╱０．３３％

標普５００ ２７２６．８０ 跌 １．３２點╱０．０５％

納斯達克 ７３９６．６５ 升 ２４．６４點╱０．３３％

倫敦富時１００ ７１５７．８４ 升 １１．０９點╱０．１６％

法蘭克福ＤＡＸ １２２４５．３６ 升 １３１．４９點╱１．０９％

巴黎ＣＡＣ４０ ５１８７．８３ 升 １７．６０點╱０．３４％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．１９，歐元兌美元１．２４１２



《最新資訊》﹡加拿大央行維持利率於１﹒２５％不變，符合市場預期

﹡美１月貿易逆差創逾９年新高，對中國及加國逆差激增

﹡歐元區確認第四季經濟增長２﹒７％，為逾十年來最佳

﹡中國奧園（０３８８３）首攻港，收購西半山舊樓

﹡恆地（０００１２）１﹒４億元，統一大坑新村街舊樓

﹡啟德３商業酒店地，總估值達３６０億元

﹡泛民邀約陳茂波，提預算案補足建議

﹡美關稅或豁免部分國家，美股個別發展，美債持平

﹡美元靠穩，市場靜候美國鋼鋁關稅計劃細節

﹡國際天食（０３６６６）料去年溢利大增逾１﹒５倍

﹡雅仕維（０１９９３）料去年稅後淨利潤增長６５％至８５％

﹡閩信集團（００２２２）料去年溢利增長約９０％

﹡歐盟「脫歐」談判指引未提及金融案

﹡白宮提出鋼鋁關稅計劃或豁免加拿大及墨西哥等盟友國家

﹡右翼北方聯盟黨魁直言總理之位非我莫屬

﹡永利澳門（００１１２８）兩個月收益按年升近２８％至８﹒５５億美元

﹡百富環球（００３２７）去年純利倒退３２﹒２％至４﹒１億元，息４仙

﹡銀娛（０００２７）旗下澳門銀河三四期，吸千禧世代客

﹡騰邦控股（０６８８０）去年虧轉盈２４１４﹒２萬元，息２﹒３仙



《神州民企》﹡瑞信續予比亞迪（０１２１１）優於大市，匯證維持港交所（００３８８）

２８８元

﹡港股反覆挫逾３００點，北水回落沽內銀融創（０１９１８）買吉利

（００１７５）



《中國要聞》﹡習近平表示完全贊同修憲，體現黨和人民共同意志

﹡官媒評流量增速降費指升級數字中國的關鍵一步

﹡上海鋰電池展將於今年８月２３日舉行

﹡上期能源否認境外投資者可藉原油期貨投其他領域

