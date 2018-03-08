《國金與投資－曾廣標》特朗普貿易戰來龍去脈

《國金與投資》特朗普以國家安全為理由，宣布將對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收２５％及

１０％的關稅，由於涉及眾多出口國家，各方表示忿怒，世貿組織和ＩＭＦ也不滿，歐盟和加拿

大揚言要報復，令到貿易戰一觸即發。



＊貿易戰陰雲下股市再受壓＊



美國國內也一片反對之聲，不單是民主黨大罵，共和黨一些大老，包括眾議院議長瑞安也表

態反對，但特朗普表面上不為所動。由於特朗普急於出招，市場有點兒措手不及，在美股又再領

頭環球股市下跌，不過，由於早前已累積了一定的回吐，今番在低位亦見有承接，同時，市場有

解讀為特朗普的出招是談判策略的一種，欲逼使主要貿易夥伴在其他方面讓步。



＊特朗普突出招乃談判策略？＊



特朗普為何突然出招？他公開的理由是美國鋼鋁業情況惡劣，對國家安全不利，而在貿易方

面，美國一直受到各貿易順差國的欺侮，因此，不怕打貿易戰，也有信心可打勝。他還表明加收

鋼鋁稅是全面的，各進口國都受影響。不過，白宮亦有一些言論傳出，謂加拿大和墨西哥兩鄰國

若願意在修改北美自由貿易協定方面讓步，則加墨方面有商量。在對美出口鋼鐵的國家之中，加

拿大和墨西分別排第一位及第四位。



＊美歐企硬互相哃嚇＊



不過，由於禁令觸動德國的利益，歐盟的反對很強烈，已列出報復名單，包括也向美國的名

牌電單車，牛仔褲和酒品徵收額外關稅，人們留意到，這些產品大多出自共和黨大老們的家鄉。

不過，特朗普態度強硬，警告歐盟若報復，便會對歐洲車開刀。

美國一向強橫，可以向北韓，俄羅斯和伊朗等所謂「敵意國家」實行經濟制裁，對於中國，

也常借口反傾銷反補貼（雙反）對中國出口貨品微收懲罰性關稅，其實不需要與「全世界為敵」

。特朗普選擇這樣做，確是有可能暗藏招數，除了要逼使加墨等鄰國讓步外，也是劍指中國。



＊中國實質所受影響不少＊



不久前，美方己以雙反為理由，向中國的鋁材徵收懲罰性關稅。因此，當今次特朗普向全世

界出擊時，中國方面表現克制，似乎與本身的關係很少。

中國出口鋼鐵到美國僅排在第１１位，出口鋁則排在第五位，但由於多年來的「雙反」，出

口美國的比例早已不斷下降。西方輿論早前預期美中可能爆發貿易戰，今次表面上大跌眼鏡。然

而，近日也有傳言，當白宮經濟顧問即將換上鷹派人物之後，美國已列出對付一系列中國貨品的

清單，準備稍後執行，這種消息顯然是欲逼使中方在貿易談判上作出更大讓步。

特朗普打壓進口鋼鋁，其實也有計算中國的實質出口量，在對美鋼鐵出口國之中，南韓和泰

國都排在前列，它們兩者不少鋼材都是來自中國，然後加工輸往美國，若一併計算這類加工品，

則中國鋼鐵對美出口的佔比，可能高達１５巴仙，在加重稅之後，有關出口商的盈利將受到頗大

的打擊。股市懂得計數，因此，當特朗普作出宣布之後，中國的出口鋼企都有較大幅下跌。

不過，由於牌面上不是針對中國，北京的上策還是保持低調為佳，中美之間在貿易糾紛方面

早已有高層溝通渠道，無謂因今次事件與美國大吵。反而可以觀察美國與其盟友們如何反目。



＊日韓難有能力反制美國＊



日本和南韓都是主要打擊者之一，也均已提出不滿，但由於它們一向只是美國的小伴伴，難

以公開揚言有甚麼反制措施。早前，特朗普小試牛刀，向進口汽衣機徵收進口關稅，南韓的家電

公司也只是以加價進行回應。看來，日韓今次也只能被動地提價，使美國消費者承受加價之苦。

在全球化的世界裡，保護主義只會損人害己，美國鋼鋁業息微，是本身的成本太高，所以才要從

世界各地輸入。我認為，特朗普也懂得這個道理，但他著眼的是支持他的選民的「胃口」。



＊難救鋼鋁業特朗普圖討好粉絲＊



特朗普任職一年後，支持率大跌，但仍保持有３２至３４％的死忠粉絲，他們大多是藍領白

人家庭，寄望特朗普可以為他們帶回工作。如今，美國失業率雖已回落至４％，但不少支持特朗

普的藍領白人家庭仍沒有受惠。早前，特朗普已展開其下屆角逐年任的計劃，討好死忠粉絲當然

有其需要。

美國的鋼鋁企業也支持特朗普採取高關稅，使失去工作或者害怕將失去工作的工人有了新的

希望，因此，這個族群也一家大細也出來示威，支持總統的壯舉。

當然，也有分析指出，這些工人家庭終於還是會失望的，因為新工廠將會更加自動化，對於

普通藍領工人的需求並不太大。然而，鋼鋁企業會有不同的解讀，務求勞資雙方一同撐特朗普。



＊國會沒話是權貿易戰一觸即發＊



由於以國家安全為理由，特朗普不需要國會的同意，瑞安的表態其實也只是表示一種一同意

的態度，加上今年國會改選，共和黨議員不大可能集體反對總統，這是特朗普夠擔與黨內大老們

攤牌的主因。

若果各國都如日韓般加價了事，則特朗普便萬事大吉，然而，就算「也收買了」加墨鄰國，

要擺平歐盟仍然頗為困難。貿易戰的最大麻煩是報復和升級，若一旦美歐開戰，世界經濟復甦恐

怕也將受到重大打擊。這是全球投資者都要作好準備的。《資深評論員 曾廣標》

