《盤後部署》貿易戰持續發展，港股料繼續大幅波動，炒股不炒市

《經濟通通訊社８日專訊》市場仍觀望美國總統特朗普對進口關稅政策的發展，美股昨日

（７日）表現反覆，道指最終收跌８２點報２４８０１點。但港股夜期及ＡＤＲ未受美股表現影

響，兩者昨日雙雙報捷，恆指今早大幅高開３２６點，隨著市場憧憬中保監會有新政策出台，內

險股獲不少買盤追入，騰訊（００７００）抽高、賭股齊齊造好之下，刺激港股最多抽高５２７

點，高見３０７２４，尾市升幅收窄。最終港股收高４５７點或１﹒５２％，報３０６５４。主

板成交１００２﹒８５億元，按日少約１１％。

國指漲１５４點或１﹒２７％，報１２３３４點。滬指報３２８８，升１６﹒７４點或

０﹒５１％。



＊瑞銀指今年爆發貿易戰機會達三成＊



貿易戰持續發展，市場憂慮仍未消散。《華盛頓郵報》周三報稱，美國特朗普正計劃暫時豁

免加拿大和墨西哥之鋼鋁關稅，豁免期３０日，惟限期長短仍取決於北美自由貿易協定

（ＮＡＦＴＡ）磋商情況而定。

瑞銀財富管理亞太區投資總監胡一帆對媒體表示，若中美一旦爆發貿易戰，短期內將拖累中

國經濟，預料今年經濟增長將放緩至６﹒６％；加上經美國調查中國侵犯知識產權後，結果偏向

負面的話，中美貿易糾紛勢將升級，預料今年爆發貿易戰的機會將提高至３０％。

此外，中國２月份出口按年增３６﹒２％，升幅遠高於預期的７﹒４％；２月貿易順差

２２４８﹒８億人幣，而市場原預期是逆差６８９億人幣。中國外貿強勁，或會進一步惹來美國

貿易保護措施，投資者不可不察。



＊吼實平保騰訊吉利業績公布前走勢＊



港元持續偏軟，昨晚更低見７﹒８３６４，重見１９８４年以來最低，估計這源自港美息差

擴闊，套息交易頻繁所致。然而，本港銀行同業拆息未見攀升，顯示銀行體系資金暫時仍然充裕

。投資者宜密切留意港元匯價及銀行拆息進一步的變化。

「北水」逐漸回升，Ａ股造好，惟整體大市未見有多大多利好消息，反而持續受貿易戰因素

影響。預料港股短期內仍在３００００點至３１０００點內區間大幅上落，若騰訊等大藍籌績佳

造好，方有機會向上突破，首個阻力位暫在３１３００點。

大市料持續大幅波動，投資者宜「炒股不炒市」。本月為大藍籌業績期，個股股份料有炒作

機會，其中可留意本月２０日放榜的平保（０２３１８），以及衽２１日派業績表的騰訊及吉利

（００１７５）。（ｇｖ）

