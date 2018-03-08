《台股攻略－馮偉明》電子權值回升，台股升７７點

《台股攻略》台股今日升７７﹒９２點或０﹒７３％，收１０８２３﹒２４點，成交金額為

新台幣１２０４﹒８億元。

美股期指回穩，亞股亦同步反彈。在晶圓雙雄及面板股帶領下，台股指數今日一路走高，台

積電早盤領軍反攻，鴻海、大立光及國巨等權值股同步齊彈，鴻海全場均在平盤以上，鴻家軍也

幾乎走高，ＧＩＳ－ＫＹ、訊芯－ＫＹ、台揚、榮創、建漢、亞太電、乙盛－ＫＹ、京鼎等也均

收紅。被動元件因龍頭廠國巨今日舉行法說會，市場追價買盤湧入，帶動興勤、佳邦、聚鼎、信

昌電、華新科及立敦等收紅。生醫股方面，在中裕帶隊下，生華科及益安連袂漲停，天賜爾、立

康、萊鎂醫、博錸、鈺緯、台康生技等也漲超過３％。至於顯卡族群則因傳出多家政府將關閉交

易所，加上有駭客攻擊事件，引發市場擔憂，撼訊、映泰、麗臺及廣寰科等均亮燈跌停，宏碁、

技嘉及微星也收黑，僅青雲強攻漲停。

受企業２月營收影響，加上國際股市未有明確方向，預期台股短期仍會陷入整固。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

