《談國論企－黎偉成》調個人所得稅擴消費促投資挺內需

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０１８年３月５日發表的《２０１８年政府工作報

告》，相當重視以增強消費對經濟發展的基礎作用，並積極採取增就業、添收入和降個稅等多種

多樣措施強化居民的消費能力，力保供給側之策能夠確保實體經濟穩中求進地發展和轉型升級。



＊料提免徵額建多層稅階還富於民促開支＊



最令人感到興趣的，是《政府工作報告》（甲）十分明確指出的「改革個人所得稅」。此為

２０１８年第三項工作「深化基礎性關鍵領域改革」之「深化財稅體制改革「的其中重要一環」

。個人所得稅Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｉｎｃｏｍｅ Ｔａｘ的定義為（１）居民納稅義務人必須就

其來源於中國境內、境外的全部所得繳納，（２）非居民納稅義務人要繳納的，乃僅就其來源於

中國境內的所得，而中國的個人所得稅的免徵額於２０１１年９月１日起調至３，５００元，故

２０１８年所要作出的該是７年來的調整。

《政府工作報告》所提的雖然只是一語，但我相信國家稅務總局有可能從兩個方面考慮：其

一，為調高免徵稅的額度，此因居民於過去多年來的收入基本與實體經濟同步增長，若以年增率

７％計算則此額應調高至５６２０元，可衍生還富於民之效；其二，為建立更多層次的稅階，即

收入愈高層面的稅率愈多，理由為高收入的納稅義務人在社會獲取的財富收益相對可觀；其三，

政府要對瞞稅、逃稅甚至避稅者，作出應有的法律懲罰。

實體經濟穩快發展，造就出日益良多的中產階層人士，故政府可從個人所得稅獲取到較多的

稅務收益，強化財務收入，屬良性之舉。

至於（乙）第七項工作中之「積極擴大消費和促進有效投資」，政策的精神和原則為：要「

順應居民需求新變化擴大消費，著眼調結構增加投資，形成供給結構優化和總需求適度良性循環

」，重點有：

（一）「增強消費對經濟發展的基礎作用」，此點最重要者為消費對經濟發展的「基礎作用

」，和要增強，特別是（Ｉ）「推進消費升級，發展消費新業態新模式」，所指的「升級」和「

新業態」、「新模式」，該涉及（ｉ）在強化高素質、高增值的實物消費的同時，還會加大推動

服務式消費的發展和擴張力度，新的業態和模式會引發新的消費類型行業。

此為（ｉｉ）推動網購、快遞健康發展，和（ｉｉｉ）創建全域旅遊示範區，降低重點國有

景區門票價格，（ｉｖ）將新能源汽車車輛購置稅優惠政府再延長３年，全面取消二手車限遷政

策等具進取性的行業。屬於防守性和支持性的則為（ｖ）支持社會力量增加醫療、養老、教育、

文化、體育等服務供給。

更是重要者，乃《政府工作報告》十分強調（ＩＩ）要「對各類侵害消費者權益的行為，要

依法懲處、決不姑息「，只要中央以至地方各級政府能夠確確切切地打擊各類假、冒、劣等「侵

害」行為，便會使消費者放心消費、增加消費。



＊推進消費升級發展消費新業態新模式＊



再看（二）發揮投資對優化供給結構的關鍵性作用，所涉的有：（ａ）今年要完成鐵路投資

７，３２０元、公路水運投資１﹒８萬億元左右，水利在建投資規模達１萬億元，（ｂ）重大基

礎設施建設繼續向中西部地區傾斜，（ｃ）實施新一輪重大技術改造升級工程，（ｄ）中央預算

內投資安排５３７６億元，比去年增加３００億元等，表面看來都是屬於十分重大的資本性投資

，但《政府工作報告》明確地力表要：「落實鼓勵民間投資策措施」意義和效益就相當重大。

此因《政府工作報告》強調要「務必使民間資本進得來、能發展」，所涉及的是「鐵路、民

航、油氣、電信等領域」，和會「推出一批有吸引力的項目」，民間資本及民營企業不僅已成為

中國實體經濟的其中重要組成部分，且在創造就業和吸納勞工等方面有愈來愈大的能量，更為政

府積極推行的「混改」的強大支持力量。民企增勞工需求，居民就業情況有改善，當然對消費零

售等內需有良性和正面的貢獻。

需要重申的重要觀點，為《政府工作報告》對國內生產總值於２０１８年增長的預期目標，

即使仍然維持於２０１７年的６﹒５％左右，但李克強十分明確地指出多個相配合的政策性要點

，特別是此一增速「可以實現比較充分的就業」，而這是「從經濟基本面和就業吸納能力看」，

加上「居民收入增長和經水齊增長基本同步」，便可以充分表明中國政府的經濟政策和相關工作

，就是要保證就業和居民收入穩定向好。

更全面改善就業狀況，乃《政府工作報告》力求「更好體現共享發展要求」有更大達標之餘

地和空間，可見「共享發展」，為相當重要的國策。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

