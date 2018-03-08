《外匯達仁－盧楚仁》英鎊和澳元均被低估

《外匯達仁》近日環球金融市場消息十分飄忽，一時間炒作貿易戰，然後又到科恩辭職，之

後又說加拿大和墨西哥可豁免鋼材關稅，令市場情緒忽上忽落。然而在匯市裏，日圓展現了強勢

，加元卻展現了弱勢，而其他的非美貨幣則反覆爭持。當中，不妨可留意英鎊和澳元，我認為兩

者均具備上升潛力，現階段價格極可能被低估了。



＊英鎊有力重上１﹒４３４５＊



現在的英鎊形勢，就如去年第一階段「脫歐」談判一樣，英歐雙方擺出強硬姿態來爭取己方

的利益，令當時市場擔心談判破裂，引致當時的英鎊匯價在有加息壓力下仍反覆向下至

１﹒３０２８水平。但最後在第一階段「脫歐」談判成功後，再加上英倫銀行加息，英鎊匯價繼

而節節向上，大幅回升。估計現在英鎊的後市，很大機會出現上述的翻版，即第二階段「脫歐」

談判有望完成後而英倫銀行又即將加息，令鎊匯又再急升，保守估計英鎊短期目標有機會再次上

１﹒４３４５水平。



＊澳元再挑戰０﹒８１３５＊



澳元方面，雖然短期沒有加息壓力，但基本金屬因為美國有機會落實大型基建，及金價因環

球通脹升溫，導致兩者均有望進一步向上；再加上環球股市和中國經濟大趨勢均向好，將有利帶

動澳元匯價出現突破向上，後市有望再次挑戰０﹒８１３５高位。

《ｉＢＥＳＴ ＦＩＮＡＮＣＥ高級副總裁 盧楚仁》

