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即市新聞

08/03/2018 12:45

《午市前瞻》港股未回穩料維持３００００╱３１０００大區間波動

　
　　《經濟通通訊社８日專訊》市場仍觀望美國總統特朗普對進口關稅政策發展，美股昨日（７
日）表現反覆，道指最終收跌８２點或０﹒３％，至２４８０１點，標指及納指分別跌１點及升
２４點，報２７２６及７３９６。不過，港股夜期及ＡＤＲ未受美股表現影響，兩者昨日雙雙報
捷，恆指今早大幅高開３２６點，隨著市場憧憬中保監會有新政策出台，內險股獲不少買盤追入
，加上中移動（００９４１）及友邦（０１２９９）回勇，港股最多抽高４８０點，高見
３０６７７，最終半日亦收高４３４點或１﹒４４％，報３０６３１。主板成交５４４﹒７２億
元。
　　國指漲１８４點或１﹒５％，報１２３６４點。滬指報３２７９點，升８點或０﹒２５％。

＊中保監推改革內險急升，潤電華能領漲恆指國指＊

　　中保監日前表示，個人稅收遞延型養老保險已獲有關部門通過，具體實施辦法正在走流程。
其後有部分大行唱好內險股，野村認為，該項改革或能成為行業短期的催化劑，並調高平保
（０２３１８）目標價至９８﹒４６元，維持買入評級，平保全日升３﹒４９％，報８４﹒６元
。國壽（０２６２８）漲１﹒５４％，報２３﹒１元。
　　大和發表報告指出，遞延型養老保險出台，將有助解決內地養老金制度的結構性問題，但對
保費的直接影響輕微，預計新華保險（０１３３６）和太平（００９６６）將最為受惠，予兩者
「買入」評級。新華保險漲３﹒１％，報４６﹒５５元。太平揚２﹒４％，報２９﹒４元。太保
（０２６０１）走高３﹒９８％，報３９﹒２元。
　　重磅股全線造好，中移動升１﹒７７％，報７１﹒７５元。友邦漲２﹒３９％，報
６４﹒３元。港交所（００３８８）揚１﹒６６％，報２８２﹒６元。騰訊（００７００）升１
﹒８％，報４４２元。匯控（００００５）漲０﹒５３％，報７６﹒３５元。
　　火電股隨市急彈，潤電（００８３６）急升５﹒６％，報１３﹒９４元，為半日升幅最大藍
籌。華能國際（００９０２）抽高６﹒３％，報５﹒２２元，為表現最好國指成分股。大唐發電
（００９９１）急漲６﹒２５％，報２﹒５５元。中國電力（０２３８０）升３﹒６％，報
２﹒０１元。

＊永利澳門領漲濠賭股，金斯瑞急升近１３％＊

　　永利澳門（０１１２８）兩個澳門媒樂場度假村項目，今年首兩個月收益按年增近２８％，
半日抽升４﹒７％，報２７﹒６５元。金沙（０１９２８）揚４％，報４４﹒２元。銀娛
（０００２７）漲３﹒２％，報６８﹒１元。美高梅（０２２８２）升３﹒８％，報２３﹒２元

　　「兩會」期間內需股持續獲大行唱好，蒙牛（０２３１９）升３﹒３９％，報２５﹒９５元
。旺旺（００１５１）漲０﹒９５％，報６﹒３９元。恆安（０１０４４）揚０﹒２％，報
７６﹒５５元。萬洲（００２８８）升１﹒８５％，報９﹒３７元。統一（００２２０）漲
２﹒０２％，報６﹒５８元。
　　醫藥股表現強勢，復星醫藥（０２１９６）升６﹒０６％，報４９元。綠葉製藥
（０２１８６）揚６﹒１８％，報６﹒８７元。中國生物製藥（０１１７７）漲５﹒０１％，報
１５﹒１元。金斯瑞生物科技（０１５４８）急升１２﹒７３％，報２７﹒９元。藥明生物

＊李偉傑：中資電力股落後大市，惟只宜短炒＊

　　港股今日上午雖然回到廿天線附近，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，港股尚未
完全回穩，後市仍需看美股及貿易戰的發展，目前美國向鋼材及鋁徵收關稅的阻礙已掃走，之後
的發展會持續影響港股走勢。李氏補充，此因素不會永遠令市場受困，只是市場需要時間去消化
，而美股近日跌幅已收窄及內地股市向上，預計港股在短期內會維持在大區間３００００點至
３１０００點內波動，或需待本月２１日騰訊公布業績後，方有機會突破。
　　中資電力股落鑊，李氏指該板塊落後大市，今早的升勢主要來自內地Ａ股走勢領漲，未有太
多特別利好消息，認為需要看業績表現再考慮。李氏建議以短炒方式投資電力股，可考慮華能國
際及華電國際。（ａｌ、ｔｔ）

＊李偉傑披露持有騰訊

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