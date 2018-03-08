《午市前瞻》港股未回穩料維持３００００╱３１０００大區間波動



《經濟通通訊社８日專訊》市場仍觀望美國總統特朗普對進口關稅政策發展，美股昨日（７

日）表現反覆，道指最終收跌８２點或０﹒３％，至２４８０１點，標指及納指分別跌１點及升

２４點，報２７２６及７３９６。不過，港股夜期及ＡＤＲ未受美股表現影響，兩者昨日雙雙報

捷，恆指今早大幅高開３２６點，隨著市場憧憬中保監會有新政策出台，內險股獲不少買盤追入

，加上中移動（００９４１）及友邦（０１２９９）回勇，港股最多抽高４８０點，高見

３０６７７，最終半日亦收高４３４點或１﹒４４％，報３０６３１。主板成交５４４﹒７２億

元。

國指漲１８４點或１﹒５％，報１２３６４點。滬指報３２７９點，升８點或０﹒２５％。



＊中保監推改革內險急升，潤電華能領漲恆指國指＊



中保監日前表示，個人稅收遞延型養老保險已獲有關部門通過，具體實施辦法正在走流程。

其後有部分大行唱好內險股，野村認為，該項改革或能成為行業短期的催化劑，並調高平保

（０２３１８）目標價至９８﹒４６元，維持買入評級，平保全日升３﹒４９％，報８４﹒６元

。國壽（０２６２８）漲１﹒５４％，報２３﹒１元。

大和發表報告指出，遞延型養老保險出台，將有助解決內地養老金制度的結構性問題，但對

保費的直接影響輕微，預計新華保險（０１３３６）和太平（００９６６）將最為受惠，予兩者

「買入」評級。新華保險漲３﹒１％，報４６﹒５５元。太平揚２﹒４％，報２９﹒４元。太保

（０２６０１）走高３﹒９８％，報３９﹒２元。

重磅股全線造好，中移動升１﹒７７％，報７１﹒７５元。友邦漲２﹒３９％，報

６４﹒３元。港交所（００３８８）揚１﹒６６％，報２８２﹒６元。騰訊（００７００）升１

﹒８％，報４４２元。匯控（００００５）漲０﹒５３％，報７６﹒３５元。

火電股隨市急彈，潤電（００８３６）急升５﹒６％，報１３﹒９４元，為半日升幅最大藍

籌。華能國際（００９０２）抽高６﹒３％，報５﹒２２元，為表現最好國指成分股。大唐發電

（００９９１）急漲６﹒２５％，報２﹒５５元。中國電力（０２３８０）升３﹒６％，報

２﹒０１元。



＊永利澳門領漲濠賭股，金斯瑞急升近１３％＊



永利澳門（０１１２８）兩個澳門媒樂場度假村項目，今年首兩個月收益按年增近２８％，

半日抽升４﹒７％，報２７﹒６５元。金沙（０１９２８）揚４％，報４４﹒２元。銀娛

（０００２７）漲３﹒２％，報６８﹒１元。美高梅（０２２８２）升３﹒８％，報２３﹒２元

。

「兩會」期間內需股持續獲大行唱好，蒙牛（０２３１９）升３﹒３９％，報２５﹒９５元

。旺旺（００１５１）漲０﹒９５％，報６﹒３９元。恆安（０１０４４）揚０﹒２％，報

７６﹒５５元。萬洲（００２８８）升１﹒８５％，報９﹒３７元。統一（００２２０）漲

２﹒０２％，報６﹒５８元。

醫藥股表現強勢，復星醫藥（０２１９６）升６﹒０６％，報４９元。綠葉製藥

（０２１８６）揚６﹒１８％，報６﹒８７元。中國生物製藥（０１１７７）漲５﹒０１％，報

１５﹒１元。金斯瑞生物科技（０１５４８）急升１２﹒７３％，報２７﹒９元。藥明生物



＊李偉傑：中資電力股落後大市，惟只宜短炒＊



港股今日上午雖然回到廿天線附近，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，港股尚未

完全回穩，後市仍需看美股及貿易戰的發展，目前美國向鋼材及鋁徵收關稅的阻礙已掃走，之後

的發展會持續影響港股走勢。李氏補充，此因素不會永遠令市場受困，只是市場需要時間去消化

，而美股近日跌幅已收窄及內地股市向上，預計港股在短期內會維持在大區間３００００點至

３１０００點內波動，或需待本月２１日騰訊公布業績後，方有機會突破。

中資電力股落鑊，李氏指該板塊落後大市，今早的升勢主要來自內地Ａ股走勢領漲，未有太

多特別利好消息，認為需要看業績表現再考慮。李氏建議以短炒方式投資電力股，可考慮華能國

際及華電國際。（ａｌ、ｔｔ）



＊李偉傑披露持有騰訊

